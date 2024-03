1 Sogenannte Cannabis-Clubs dürfen Gras anbauen, müssen aber strenge Regeln befolgen. Foto: dpa/Christian Charisius

Das neue Cannabis-Gesetz erlaubt den gemeinschaftlichen Anbau in sogenannten Cannabis-Clubs. Wie diese funktionieren.









Trotz erheblicher Vorbehalte aus den Ländern hat der Bundesrat am Freitag das Cannabis-Gesetz passieren lassen. Mit der teilweisen Freigabe will die Bundesregierung eine Wende in der Drogenpolitik einleiten. Ein wichtiger Pfeiler der Pläne zur Cannabis-Legalisierung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind Anbauvereinigungen, die auch „Cannabis Clubs“ oder „Cannabis Social Clubs“ genannt werden.