Cannabis-Club in Mönchweiler?: Gemeinderat beschließt Veränderungssperre

Der Gemeinderat Mönchweiler ist klar gegen die Ansiedlung eines Social-Cannabis-Clubs im Plangebiet Egert und hat jetzt sogar eine Veränderungssperre verhängt.
Das Thema beschäftigt die Gemeinde Mönchweiler schon länger: Im Plangebiet des Bebauungsplans „Egert“ will sich ein Social-Cannabis-Club ansiedeln. Bürgermeister Rudolf Fluck und mit ihm die Mehrheit im Gemeinderat hat dem Bauvorhaben im Vorfeld bereits das notwendige gemeindliche Einvernehmen für die Nutzungsänderung einer Kantine in einen Social-Cannabis-Club, als auch den entsprechenden Befreiungsantrag versagt.