Cannabinoide am Horber Bahnhof: Oh Schreck! Drogenautomat ist weg

Oh Schreck! Drogenautomat ist weg

Cannabinoide am Horber Bahnhof

1 Der „Drogenautomat“ am Horber Bahnhof. Er weckte die Neugier vieler junger Menschen. Foto: Juergen Lueck

Die Staatsanwaltschaft verfügt die Beschlagnahme. Sindelfingen, Freudenstadt und Horb sind jetzt frei von Drogenautomaten. In Horb packte der Bauhof mit an. Der Online-Shop des „Fachgeschäfts“ für CPD ist weiter aktiv.









Erst kam das Urteil gegen den Inhaber des CPD-Fachgeschäfts in Horb in der Hirschgasse – wegen gewerblichen Handel mit Drogen. Dann ließ er ankündigen: Er hat schon weitere Automaten bestellt und will sie bald aufstellen. Jetzt machen ihm Staatsanwalt und Polizei einen Strich durch die Rechnung: Drei Drogenautomaten wurden jetzt beschlagnahmt.