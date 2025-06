Der erste Student aus der Partnerstadt Courbevoie forscht am Campus Schwarzwald. Wie er den Campus beurteilt.

Der Campus Schwarzwald in Freudenstadt und die private Hochschule für Ingenieurwissenschaften Ecole Supérieure D’ingénieurs Léonard De Vinci (ESILV) in der Partnerstadt Courbevoie haben ihr erstes Austauschprojekt für Studenten begonnen.

Ibrahim Sambare Almountaka heißt der 22-jährige Student der ESILV welcher für sein Praktikum vier Monate in den Schwarzwald gekommen ist. Sein Spezialgebiet ist die Industrial Security, also die Datensicherheit in industriellen Netzwerken. Im Campus Schwarzwald in Freudenstadt, sammelt er derzeit weitere Praxiserfahrungen.

Lesen Sie auch

Oberbürgermeister Adrian Sonder ließ es sich nicht nehmen, den Gast aus der Freudenstädter Partnerstadt offiziell willkommen zu heißen. „Ich freue mich sehr über das neue Kapitel unserer Zusammenarbeit mit Courbevoie. Gemeinsam mit Bürgermeister Jacques Kossowski haben wir das Thema seit meinem Antrittsbesuch im September letzten Jahres forciert“, wird Sonder in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Auch Stefan Bogenrieder, Geschäftsführer des Campus, ist angetan von der internationalen Zusammenarbeit – der zweiten nach der Partnerschaft mit der „German University in Cairo“. „Wir werden den wissenschaftlichen Austausch in beide Richtungen ausbauen. Die ESILV und der Campus passen thematisch gut zusammen. Beide arbeiten an den Themen Digitalisierung, Robotik und Cybersicherheit“, wird er wiedergegeben.

Angetan von Stimmung und Teamgeist

Von Seiten des Campus betreut Florian Handke, Ingenieur und Leiter Industrial Security, den Austausch. Die beiden verstehen sich sichtlich gut. “Er ist total unkompliziert und freundlich. Dazu lernt er extrem schnell und hat eine hohe Eigenmotivation. Ich bin sehr begeistert“, wird Handke zitiert. Überhaupt hat sich der 22-Jährige aus dem Großraum Paris sichtlich gut eingefunden. Er lebt in der Familie von Stadtrat Friedrich Wolf, welcher auch die Rathaus-Volontäre aus der Partnerstadt bei sich aufnimmt. Außerdem spielt Ibrahim auch im Fußballverein Dietersweiler.

Unsere Empfehlung für Sie Campus Schwarzwald in Freudenstadt Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie besiegelt Der Campus Schwarzwald und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben ihre künftige Zusammenarbeit mit einem Kooperationsvertrag besiegelt. Vertreter beider Institutionen und Vertreter der Wirtschaft waren zur Unterzeichnung gekommen.

Ibrahim Sambare Almountaka ist sehr angetan von seinem Praktikum in Freudenstadt: „Die Stimmung am Campus ist hervorragend. Alle sind sehr freundlich. Der Teamgeist ist toll, und die Arbeitsbedingungen sind optimal. Zudem ist es eine super Netzwerk-Plattform. Ich habe in den letzten Wochen schon einige Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen kennenlernen dürfen. Das Netzwerk, das ich hier aufbauen kann, ist wirklich großartig“, wird er zitiert.

Außergewöhnlicher Werdegang

Sein Werdegang ist außergewöhnlich: Die Familie stammt aus Niger, er kam erst als 17-Jähriger nach Frankreich. Vor dem Wechsel an die ESILV studierte er an einer Elite-Hochschule in Nizza.