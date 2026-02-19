Campus Rosenfels in Lörrach: Sportanlage muss saniert werden - Bahn für Schulen und Vereine gesperrt
Der Zustand der Laufbahn auf dem Campus Rosenfels „bringt ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den Schul- und Vereinssport mit sich“, erklärt die Stadt. Foto: Bernhard Konrad

Die Kunststofflaufbahn auf dem Campus Rosenfels in Lörrach darf aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres nicht genutzt werden.

Die Sportanlage am Campus Rosenfels weist seit längerem erhebliche Abnutzungs- und Schadensbilder auf. Besonders betroffen ist die Kunststofflaufbahn, „deren Zustand inzwischen ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den Schul- und Vereinssport darstellt“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. In Abstimmung mit den Schulleitungen sowie den Sportfachkräften am Campus habe die Verwaltung daher beschlossen, die gesamte Kunststofffläche mit dem Ende der Fastnachtsferien zu sperren. „Die Mitgliedsvereine der IGTS tragen die Schließung der Laufbahn mit“, heißt es.

 

„Die Sicherheit der Schüler und der Sportler hat für uns oberste Priorität. Eine weitere Nutzung der Laufbahn ist unter den aktuellen Bedingungen nicht verantwortbar“, betont die Stadtverwaltung.

Sanierungsstart hängt auch von Zuschuss ab

Die ebenfalls sanierungsbedürftige Kunstrasenfläche könne vorerst weiterhin genutzt werden. Entsprechende Zugänge würden geschaffen, um den Trainings- und Sportunterrichtsbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.

Parallel dazu laufen die Planungen für die Sanierung der gesamten Sportanlage bereits „auf Hochtouren“, versichert die Kommune. Die Stadt hat zudem einen Antrag auf Fördermittel aus der sogenannten „Sportmilliarde“ des Bundes (Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten) gestellt. Der konkrete Start der Baumaßnahmen hänge daher auch von der Bewilligung eines möglichen Zuschusses ab. „Ziel ist es, die Sanierung so schnell wie möglich umzusetzen und die Sportanlage langfristig wieder in einen modernen, sicheren und leistungsfähigen Zustand zu versetzen“, wird anschließend betont.

 