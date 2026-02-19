Campus Rosenfels in Lörrach: Sportanlage muss saniert werden - Bahn für Schulen und Vereine gesperrt

1 Der Zustand der Laufbahn auf dem Campus Rosenfels „bringt ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den Schul- und Vereinssport mit sich“, erklärt die Stadt. Foto: Bernhard Konrad Die Kunststofflaufbahn auf dem Campus Rosenfels in Lörrach darf aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres nicht genutzt werden.







Link kopiert



Die Sportanlage am Campus Rosenfels weist seit längerem erhebliche Abnutzungs- und Schadensbilder auf. Besonders betroffen ist die Kunststofflaufbahn, „deren Zustand inzwischen ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den Schul- und Vereinssport darstellt“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. In Abstimmung mit den Schulleitungen sowie den Sportfachkräften am Campus habe die Verwaltung daher beschlossen, die gesamte Kunststofffläche mit dem Ende der Fastnachtsferien zu sperren. „Die Mitgliedsvereine der IGTS tragen die Schließung der Laufbahn mit“, heißt es.