1 E-Fuels im Tank: Für Wolf Burger ist das ein Baustein zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Foto: Lück

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das ist ein Streit, der auf uns zukommt: Werden die Wälder und Äcker mit Windkraft und Fotovoltaik "zerstört", wie Nabu-Vorsitzender Lambert Straub befürchtet? Gibt es Alternativen? Wolf Burger, Professor der Dualen Hochschule Horb, sagt: "Wir brauchen alle Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, sofort und in der Breite!" Beispielsweise mit E-Fuels.

Horb - Burger und seine Studierenden an der Dualen Hochschule sind an allen Technologien dran: Egal, ob es das E-Motorrad Pocket-Rocket ist, den ersten Kleintransporter mit Brennstoffzelle als Cruiser-Camper oder einen Wasserstoffantrieb für Drohnen. "Aktuell haben wir drei Förderanträge für Wasserstoffantriebe gestellt: Zu Land, zu Wasser und in der Luft" schmunzelt Burger. "Leider irrlichtert unser erster Antrag für das Pocket-Rocket immer noch zwischen dem Projektträger und Ministerium hin und her, obwohl wir schon seit Juli starten sollten. Verkehrsminister Winfried Hermann hat uns neulich beim Besuch in Stuttgart aber versichert, dass unser Förderantrag für das Konzept jetzt bearbeitet wird."

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen