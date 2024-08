Campingplatz in Wildberg: „Freundliche Betreiber. Leckeres Bier.“

Campingplatz in Wildberg

1 Eine Gruppe Engländer macht auf ihrer 17-Tage-Tour Halt in Wildberg. Foto: Rahmann

Viele Wege führen nach Wildberg – unsere Redaktion fragte Besucher des Campingplatzes, woher sie kommen, was sie nach Wildberg geführt hat, was sie vor Ort bereits erlebt oder für Pläne haben.









Um den Pool auf dem Campingplatz Carpe Diem hüpfen Kinder herum, die Oma steigt mit ihnen ins Wasser. Sie machen zusammen Probecamping, sagt der Opa der Kinder. Die Großeltern wohnen in Gärtringen, da ist der Weg nicht weit, wenn die Kinder keine Lust mehr auf das zeitweise Leben im Zelt haben. Wenn die Probe funktioniert, will die Familie in der Nähe von Dresden campen, wo ihr Sohn und Vater der Kinder lebt, sagt der Opa.