Campingplatz in Linach: Wilder Michel möchte „keinen weiteren öffentlichen Ärger“

Beim Funkentanz-Festival am Wilden Michel in Linach gab es verstärkt Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Der Eigentümer des Wilden Michels ändert nun das Betriebskonzept.
Fast das ganze Dorf sei „in Aufruhr“ gewesen, war von Seiten der Stadtverwaltung damals zu erfahren. Anlass war das Funkentanz-Festival im September vergangenen Jahres. Massive Lärmbelästigungen bis tief in die Nacht und das über mehrere Tage hinweg seien bemängelt worden. Vor allem die tiefen Bässe seien durch das ganze Tal hinweg hörbar gewesen, meinte der damalige Bürgermeister Josef Herdner auf Anfrage unserer Redaktion.