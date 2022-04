1 Endlich wieder Campen! Darauf freuen sich viele Zelt- und Wohnwagen-Fans jetzt ganz besonders. Dementsprechend gut gebucht sind die Campingplätze im Schwarzwald. Foto: Galyna_Andrushko/ Shutterstock

Es sieht so aus, als würde das Osterwetter gut werden. Doch wer sich noch kurzfristig für Campingurlaub entscheidet, hat schlechte Karten. Die Campingplatz-Betreiber freuen sich über hohen Nachfragen an den Feiertagen. Nnach zwei Jahren Corona-Pandemie herrscht endlich wieder Optimismus.















In den vergangenen zwei Jahren ist die Ostersaison auf den Campingplätzen durch Corona ausgefallen. Und das, obwohl die Osterferien neben dem Hochsommer in normalen Jahren die besucherstärkste Zeit sind. Doch nicht nur bei den Campingplatzbetreibern ist die Sehnsucht groß. Auch die Urlauber können es kaum erwarten, den Wohnwagen abzustellen oder das Zelt aufzuschlagen. Dementsprechend gut gebucht sind die Plätze an den kommenden Feiertagen.

Die Campingplatzbetreiber beobachten eine Entwicklung, was das Verhalten der Besucher angeht: Urlaube werden jetzt wieder langfristig geplant, anders als es in den vergangenen zwei Jahren der Fall war. Das ist für Kurzentschlossene aber kein Grund, traurig zu sein. Hier gibt es Geheimtipps für actionreiche und außergewönliche Tagesausflüge an Ostern.

Riedsee Camping in Donaueschingen freut sich auf die Saison

Thomas Eike, der mit seiner Familie das Riedsee Camping in Donaueschingen betreibt, ist trotz guter Buchungslage mit finalen Aussagen in Hinsicht auf die Ostertage noch vorsichtig. "Wie die Ostersaison läuft, wissen wir, wenn klar ist, wie das Wetter wird. Aber bis jetzt ist die Stimmung positiv und wir freuen uns nach zwei Jahren endlich wieder einmal auf die Ostersaison." Der Campingplatz ist für die Feiertage ausgebucht. Die Osterzeit und die Ferien laufen dort auch in normalen Jahren sehr gut. "Und dann sind wir in der Regel ab Mai wieder gut gebucht, wenn es wärmer wird."

Das vergangene Jahr sei durchwachsen gewesen. Corona habe den Platzbetreibern bis Pfingsten das Geschäft ruiniert. "Dafür ist 2020 gut gelaufen, weil da niemand ins Ausland reisen wollte", sagt Eike. "Jetzt buchen die Leute auch wieder mehr im Ausland. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Sommer für uns entwickelt." Im Moment sei aber erst einmal Optimismus angesagt.

Trendcamping Wolfach sorgt sich nicht ums Wetter

Ebenfalls ausgebucht ist der Campingplatz Trendcamping in Wolfach. "Letzte Woche hat sich der Platz auf die Ostertage gefüllt", erzählen die Betreiber Priska und Vinzenz Blum. "Die Leute sind jetzt wieder früh dran. Letztes Jahr hatten wir an Ostern nicht geöffnet, erst ab Mai." Dafür sei die Sommersaison im vergangenen Jahr sehr gut gelaufen. Die Buchungen seien damals jedoch eher spontan erfolgt. "Alle haben auf Corona-Lockerungen gewartet und erst dann gebucht. Wir hatten dann sogar bis Anfang November geöffnet, anstatt nur bis Oktober, wie sonst."

Vom Wetter seien sie erfahrungsgemäß nicht übermäßig abhängig, erklärt Prska Blum. "Wir haben auch zwei Trekking-Hütten und Mehrbettzimmer, die gut gefragt sind. Die Menschen konnten letztes Jahr auch so lange nichts machen, dass sich die Hardcore-Camper jetzt von nichts mehr abbringen lassen. Sie nehmen das Wetter, wie es kommt und machen das beste daraus", ist sie sich sicher.

Alisehof in Bad Rippoldsau Schapbach für Ostern ebenfalls ausgebucht

Was die Buchungslage angeht, fällt auch das Schwarzwaldcamping Alisehof in Bad Rippoldsau-Schapbach nicht aus der Reihe. "Jetzt hoffen wir nur noch, dass das Wetter mitspielt", sagt Betreiberin Manuela Schreier. "Davon hängt es eben schon ab, wie viele am Ende auch kommen", ist sie anderer Meinung als das Trendcamping. "Aber weil die Besucher vorab schon eine Anzahlung machen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch erscheinen", zeigt sie sich optimistisch.

Die Saison im vergangenen Jahr habe sich trotz der späten Öffnung im Mai auf ihrem Campingplatz noch gelohnt. "Damit hatten wir ja noch einen großen Teil der Sommersaison." Auch Schreier beobachet die Entwicklung, dass Urlauber im vergangenen Jahr noch sehr kurzfristig gebucht haben. "Aber inzwischen muss man den Urlaub wieder langfristig planen, sonst hat man keine Chance mehr, zum Beispiel auf Feiertage noch einen Platz zu bekommen."