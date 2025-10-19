Campingboom in Baden-Württemberg: So viele Camper wie noch nie im Schwarzwald und am Bodensee

In Baden-Württemberg steuert die Campingwirtschaft auf ein Rekordjahr zu. Die Nebensaison wird immer beliebter. Das hat vor allem zwei Gründe.
Campingbegeisterte haben sich in diesem Jahr um Plätze in den beliebten Regionen Schwarzwald und Bodensee gerissen. „Ich war auf vielen Plätzen unterwegs und viele haben davon gesprochen, dass es in ihrer Zeit als Campingplatzunternehmer das beste Jahr war überhaupt. Wir gehen deshalb von einem Rekordjahr aus. Wenn wir jetzt noch einigermaßen durch den Herbst und in den Winter kommen, dann gibt es auf jeden Fall ein Rekordjahr“, sagt Kurt Bonath, Vorsitzender des Landesverbands der Campingwirtschaft in Baden-Württemberg e. V.