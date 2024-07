Camping mitten in der Natur: Zwölf private Stellplätze im Mittleren und Nördlichen Schwarzwald

Der Schwarzwald ist bekannt für seine dunklen Wälder, urigen Bauernhäuser und wunderschönen Landschaften. Wer einen privaten Camping-Spot in der Natur sucht, wird hier fündig. Unsere Redaktion stellt Ihnen neun naturnahe Stellplätze für Wohnmobile, Campervans und Co. im Nordschwarzwald vor.

Im Schwarzwald gibt es eine Vielzahl von privaten Stellplätzen, die sowohl für Ruhe suchende Naturliebhaber als auch für aktive Familien geeignet sind. Mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ist der Schwarzwald ein ideales Reiseziel für Camper, die die Schönheit der Natur genießen möchten.

Ob ein Waldstellplatz in Bad Herrenalb oder ein Bergbauernhof in Oberkirch – wir haben Ihnen neun Stellplätze auf den Online-Portalen Campspace.com, Nomady.camp, Alpacacamping.de und Hinterland.camp im Nordschwarzwald herausgesucht. Die Websites funktionieren ähnlich wie das bekannte Ferienwohnungsportal Airbnb – nur statt Wohnungen werden private Camping-Stellplätze vermittelt.

Waldstellplatz in Bad Herrenalb

Dieses Waldgrundstück in Bad Herrenalb verfügt über einen Stellplatz für kleine Camper. Eine Lagerfeuerstelle und ein kleiner Bach sind laut dem privaten Anbieter ebenfalls vorhanden. Der Platz ist für Naturfreunde, Mountainbiker und Wanderer geeignet, heißt es.

*Diesen Spot haben wir auf Hinterland.camp entdeckt.

Stellplatz im Asbachtal in Bad Rippoldsau-Schapbach

Am Rande des Nationalparks Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach entlang eines wilden Baches und umgeben von dichten Wäldern und weiten Wiesen liegt dieser abgeschiedene Stellplatz. In der Winterzeit bietet er eine günstige Ausgangslage für Langläufer. Außerdem liegt er nicht weit entfernt von Wanderzielen wie dem Glaswaldsee. In der Umgebung laden Sehenswürdigkeiten wie der Wolf- und Bärenpark sowie der Nationalpark zu Besuchen ein. Der Anbieter gibt an, dass der Stellplatz grundlegende Einrichtungen wie Strom, Wasser, Grillplatz, Spielplatz, Sauna und Sanitäranlagen bietet.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz im historischen Nagoldtal in Calw

Laut Anbieter befindet sich dieser Stellplatz zwischen Wald und Flus, unterhalb einer Burgruine und einem alten Maierhof in Calw. Camper können laut Inserat morgens Pferde, Esel oder Ziegen in der Nähe antreffen und nachts die Rufe von Käuzen hören.

Wasser kann aus dem Fluss Nagold oder vom Hof geholt werden. Ein Speisesaal mit Tischkicker, Kinderspielzeug und Büchern ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Heiß- und Kaltgetränke, Eis und Eier werden je nach Verfügbarkeit angeboten. Mülleimer sind ebenfalls vorhanden. Offene Feuerstellen sind saisonabhängig erlaubt und Holz zum Grillen muss entweder mitgebracht oder gesammelt werden.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz am Winzerhof in Durbach

Laut Anbieter liegt dieser Stellplatz in einem ruhigen Seitental von Durbach, umgeben von Weinbergen und Obstbäumen, direkt neben einem Winzerhof. Durbach ist ein bekannter Wein- und Erholungsort an der Badischen Weinstraße im Schwarzwald. Eingebettet in malerische Weinberge ist Durbach ein ideales Ziel für Wanderer, Weinliebhaber und Genießer.

*Diesen Spot haben wir auf Nomady.camp entdeckt.

Stellplatz am Hasenhof in Gegenbach

Die Stellplätze am Hasenhof in Gegenbach liegen in unmittelbarer Nähe zum „Alten Bauernhof“ und zum Waldrand und bieten eine ruhige Auszeit mit Blick ins Mittelbachtal. Laut Anbieter ist der Hof Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren im Mittleren Schwarzwald, wie zum Moosturm, zum Lothardenkmal oder zum Naturfreundehaus Kornebene. Auch Ausflüge nach Gengenbach sowie nach Straßburg, Freiburg oder in den Europapark sind möglich.

*Diesen Spot haben wir auf Nomady.camp entdeckt.

Stellplatz Martinshof in Hausach

Der Martinshof, zwischen Hausach und Fischerbach im Schwarzwald gelegen, gilt als der älteste Hof im Kinzigtal. Er wurde laut dem privaten Anbieter vermutlich Ende des 11. Jahrhunderts erbaut. Das Gelände umfasst etwa 30.000 Quadratmeter mit Wiesen, Streuobstwiesen und einer großen Stellfläche, die früher als Reitplatz genutzt wurde.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz auf Bauernhof in Kappelrodeck

Der Stellplatz befindet sich laut Anbieter auf einem Bauernhof in Alleinlage auf ca. 550 Meter Höhe mit Blick auf Kappelrodeck und Blick vom Schwarzwald bis zu den Vogesen. Hier kann man die Natur genießen, den Vögeln lauschen und die Ruhe erleben. Der 200 Quadratmeter große, ebene Stellplatz am Rande des Hofes ist für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte geeignet und liegt direkt am Waldrand. Ein einfacher Grillplatz ist vorhanden. Auf dem Gelände gibt es verschiedene Stellplätze, z.B. am Weiher.

*Diesen Spot haben wir auf Nomady.camp entdeckt.

Wanderreitstation Simmehof in Kappelrodeck

Auf dem Stellplatz der Wanderreistation Simmehof in Kappelrodeck können Besucher die Aussicht über die Rheinebene bis zu den Vogesen genießen. In der Umgebung können Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradtouren unternommen werden. Kalte Getränke, heimischer Wein und Schnaps sowie kleine Snacks können laut den privaten Anbietern am hofeigenen Landwirtschaftsautomaten erworben werden. Frühstück oder Grillen kann gegen Aufpreis und nach Absprache gebucht werden. Genauso wie Ponyreiten für Kinder und Reitstunden für Jugendliche oder Erwachsene.

*Diesen Spot haben wir auf Alpacacamping.de entdeckt.

Stellplatz in einem Schwarzwaldhof in Mühlenbach

Dieser Schwarzwaldhof ist laut Stellplatzanbieterin über 350 Jahre alt und liegt in einem abgeschiedenen Seitental von Mühlenbach in der Ortenau. Er bietet den Gästen eine ruhige Umgebung inmitten schöner Natur, heißt es. Fahrzeuge bis zu sechs Metern Länge können den Hof erreichen. Die Mitnahme von Haustieren ist nach Absprache gestattet und Gäste haben die Möglichkeit, vor Ort mit Schafen zu „kuscheln“. Der Hof produziert eigene Produkte wie vegetarische Felle, Sitzkissen und handgesponnene Wolle. Vor Ort werden Kurse in Filzen, Spinnen, Stricken, Färben und Weben angeboten.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Bergbauernhof in Oberkirch

Laut Stellplatzanbieterin befindet sich dieser Hof in Oberkirch auf 500 Höhenmetern, umgeben von Wiesen und Wäldern, am Ende einer kleinen Zufahrtsstraße ohne Durchgangsverkehr. Der Stellplatz liegt etwa 400 Meter vom Hof entfernt in absoluter Alleinlage und ist über einen Waldweg mit normalen Fahrzeugen erreichbar. Er bietet viele Wandermöglichkeiten.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz in Sasbachwalden

Laut Anbieter bietet dieser Stellplatz im Achertal in Sasbachwalden „paradiesische Ruhe“. Er dient als Ausgangspunkt für Touren zum Mummelsee oder entlang der Schwarzwaldhochstraße. Die Stellfläche befindet sich auf einem teilweise bewirtschafteten Hof und verfügt über ein Hof-WC. In der Umgebung gibt es zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten.

*Diesen Spot haben wir auf Hinterland.camp entdeckt.

Stellplatz „Baum der Träume“ in Wolfach

Laut Stellplatzanbieter liegt dieser Stellplatz beim „Baum der Träume“ auf einer 200 Quadratmeter großen Hochweide in Wolfach – mit Aussicht bis zu den Vogesen. In der gibt es Kühe, Pferde und Wildtiere. Der Platz ist ruhig und eignet sich gut für Mountainbiker, Wanderer und Kletterer, heißt es. In der Nähe befinden sich das Besucherbergwerk „Grube Wenzel“, die Hornberger Platte und das Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe. Eine bewirtete Hütte mit Spielplatz ist zehn Gehminuten entfernt und die Hirschgrund Zipline Area ist in 15 Minuten mit dem Auto erreichbar.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.