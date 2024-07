Camping mitten in der Natur: Neun private Stellplätze im Südschwarzwald

Der Schwarzwald ist bekannt für seine dunklen Wälder, urige Bauernhäuser und wunderschöne Landschaften. Wer einen privaten Camping-Spot in der Natur sucht, wird hier fündig. Unsere Redaktion stellt Ihnen neun naturnahe Stellplätze für Wohnmobile, Campervans und Co. im Südschwarzwald vor.

Im Schwarzwald gibt es eine Vielzahl von privaten Stellplätzen, die sowohl für Ruhe suchende Naturliebhaber als auch für aktive Familien geeignet sind. Mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ist der Schwarzwald ein ideales Reiseziel für Camper, die die Schönheit der Natur genießen möchten.

Ob ein Stellplatz mit Badesee in Schonach oder ein Bauernhof nahe Freiburg – wir haben Ihnen neun Stellplätze für Reisende mit Campervans und Co. auf den Online-Portalen Campspace.com, Alpacacamping.de und Hinterland.camp im Südschwarzwald herausgesucht. Die Websites funktionieren ähnlich wie das bekannte Ferienwohnungsportal Airbnb – nur statt Wohnungen werden private Camping-Stellplätze vermittelt.

Stellplatz im Reinthof in Aichhalden

Auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb in Aichhalden gibt es laut Anzeige einen Stellplatz mit Stromanschluss, Frischwasser und einer Toilette. Im Hofladen finden Besucher über 100 verschiedene Schnaps- und Likörsorten, die vor Ort probiert werden können. Zusätzlich können gegen Gebühr Frischwasser und Strom bereitgestellt werden.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz an einem Schwarzwaldhof in Dachsberg

Ein weiterer Stellplatz, den wir im Netz entdeckt haben: ein Schwarzwaldhof in Dachsberg. Der Hof ist laut Beschreibung Teil eines Doppelhofes, wobei nur eine Seite bewohnt ist. Das Haus liegt am Rand eines kleinen Ortes mit nur 80 Einwohnern, daher wird nach 23 Uhr um Ruhe gebeten. Laut dem privaten Anbieter eignet sich der Platz besonders gut für Familien mit Kindern. Bei klarem Wetter können Gäste eine Aussicht auf die Alpen haben. Die Umgebung lädt zum Wandern, Radfahren oder Mountainbiken ein.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com und Hinterland.camp entdeckt.

Stellplatz in Elzach

Dieser Stellplatz in Elzach befindet sich unweit von einem Bauernhof und einer Vesperstube. Laut Stellplatz-Anzeige können Besucher vom Hof direkt auf Wanderwege und Radwege starten. Ein Rotwildgehege befindet sich ebenfalls in der Nähe. Außerdem gibt es laut Anbieter noch mehrere Ausflugsziele in der Gegend - wie einen Hochseilgarten bei den Triberger Wasserfällen oder eine Minigolfanlage in Oberprechtal.

*Diesen Spot haben wir auf Alpacacamping.de entdeckt.

Stellplatz auf einem Bauernhof in der Nähe von Freiburg

Dieser Bauernhof in der Nähe von Freiburg beheimatet Gänse, Schweine, Kühe, Schafe und Hühner. In der Umgebung gibt es viele Freizeit-Möglichkeiten: etwa ein Besuch des Europaparks in Rust oder der Ruine Hochburg bei Emmendingen. Außerdem können Gäste laut Stellplatzanbieter direkt vom Stellplatz aus Wanderungen, Spaziergänge und Fahrradtouren unternehmen.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz an der „Alten Hafnerei“ in Hardt

Fünf Stellplätze am Rand von Hardt werden in dieser Anzeige vorgestellt. Sie befinden sich laut Stellplatzanbieter neben einer über 200 Jahre alten Linde – inklusive eines privaten, nicht bewirtetem Biergarten mit gemütlichen Sitz- und Liegemöglichkeiten. Das angrenzende, leerstehende Haus kann laut Beschreibung gemeinschaftlich genutzt werden und bietet WC/Bad , Frisch-, Strom- und Abwasseranschlüsse, einen Aufenthaltsraum, eine Küche, WiFi, eine Feuerstelle, Getränke und frische Eier. Auf Anfrage und gegen Aufpreis kann eine Sauna genutzt werden, heißt es.

*Diesen Spot haben wir unter anderem auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz mit Badesee in Niedereschach

Laut Stellplatzanzeige befindet sich dieser Stellplatz auf einem großzügigen Grundstück mit einem 1300 Quadratmeter großem Garten mit Badesee in Niedereschach. Laut Inserat gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in der Nähe: Der Bodensee und die Vogesen sind beispielsweise eine Stunde mit dem Auto entfernt. Parken ist in der Einfahrt möglich, Dusche und Toilette stehen zur Verfügung – allerdings nur mit kaltem Wasser. Es gibt einen Kühlschrank, eine Außenküche mit Induktionskochplatte, eine Feuerstelle und einen Holzkohlegrill. Strom und WLAN sind kostenlos verfügbar.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz mit privatem Badesee in Schonach

Dieser Stellplatz in Schonach befindet sich an einem abgelegenen, privaten Badesee mitten in der Natur. Es gibt einen Stromanschluss und zwei Grillstellen direkt am See. Wie die Platzanbieterin mitteilt, ist ausreichend Platz vorhanden, um mehrere Fahrzeuge gleichzeitig zu parken. Feuerholz kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, und das Quellwasser ist geeignet zum Kochen. Im Inserat ist die Rede von einem ruhigen Ort für Natur- und Campingliebhaber, die den Schwarzwald erkunden und die Natur genießen möchten.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.

Stellplatz Mitten im Schwarzwald in Schönwald

Mitten im Schwarzwald, drei Kilometer außerhalb von Schönwald, liegt auf 1070 Metern Höhe dieser abgelegene Stellplatz. Laut dem privaten Anbieter können Besucher hier zu jeder Jahreszeit einzigartige Naturerlebnisse erfahren. Im Winter soll die verschneite Landschaft ideale Bedingungen zum Langlaufen und Schneeschuhwandern bieten, im Sommer könne durch die beeindruckende Natur gewandert werden, heißt es.

*Diesen Spot haben wir auf Hinterland.camp entdeckt.

Stellplatz auf Bio-Wiese in Titisee-Neustadt

Dieses ländliche Anwesen in Titisee-Neustadt bietet einen Stellplatz entweder auf einer Biowiese oder unter einem schattigen Kirschbaum. Von hier aus hat man laut Stellplatzanbieterin eine Aussicht auf einen Biotopweiher. Zur Umgebung gehören Gänse, Hühner, ein Schäferhund. Aber auch Fischreiher, Füchse, Hasen und Rehe sind laut Inserat zu beobachten. Eine Bushaltestelle befindet sich nur eine Minute zu Fuß entfernt. Ein schönes Freischwimmbad mit See ist ebenfalls in der Nähe und direkt vom Stellplatz aus kann laut Inserat gewandert und Fahrrad gefahren werden.

*Diesen Spot haben wir auf Campspace.com entdeckt.