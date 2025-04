Urlaub im Wohnmobil liegt im Trend – doch wo kann man in der Region am besten übernachten? Wir haben eine Auswahl an Stellplätzen zusammengestellt, inklusive Preisen und Ausstattung.

Die Temperaturen steigen so langsam, aber sicher packt viele schon die Reiselust. Der Trend, seine Ferienunterkunft immer dabeizuhaben – also ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen – ist weiter aktuell.

Und nicht nur weit entfernte Reiseziele locken, sondern auch in unserer Region gibt es die Möglichkeit, auf Stellplätzen eine Rast einzulegen und die wunderschöne Landschaft zu erkunden. Wir haben einen ausgewählten Überblick über die Angebote im Landkreis zusammengestellt.

An der Rottweiler Stadionstraße findet sich ein Wohnmobilstellplatz, der direkt am Sole- und Erlebnisbad Aquasol und dem Freibad liegt. Die historische Innenstadt ist in 15 Minuten zu Fuß erreichbar oder man steigt kostenlos und bequem in den Shuttlebus „Der Pendler“ ein.

Auch für Wintercamping geeignet

Insgesamt 20 Stellplätze stehen bereit und eine Nacht kostet zwölf Euro. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt zehn Nächte und das Abwasser kann kostenlos entsorgt werden. Für die Frischwasserversorgung mit eigenem Schlauch fällt eine Gebühr von einem Euro an, für die Kilowattstunde Strom 50 Cent. Der Platz ist ganzjährig geöffnet, also auch für Wintercamping geeignet. Außerdem sind Hunde erlaubt.

Das Hofgut Neckarburg bietet zehn Stellplätze auf einer Wiese an. Mitten in der Natur kann man der Hektik des Alltags entfliehen. Die Nacht kostet 15 Euro pro Stellplatz. Strom, Wasser und Toiletten sind vorhanden. In der näheren Umgebung befinden sich ein Pferdehof, der Neckartalradweg, die Ruine Neckarburg und der Testturm Rottweil.

Viele Möglichkeiten in Schramberg

Die Stadt Schramberg bietet mehrere Stellplätze an. Für kleinere Wohnmobile gibt es an der Bahnhofstraße Platz, inklusive Ver- und Entsorgungsstation. In Tennenbronn stehen zwei Transitplätze am Parkplatz unterhalb der evangelischen Kirche bereit. Am Wittumweg in Sulgen neben dem katholischen Kindergarten sind Stellplätze mit Grauwasserentsorgung zu finden.

Der Stellplatz Waldmössingen bietet drei kostenlose Wohnmobilplätze für bis zu zwei Nächte auf einem Schotterparkplatz in der Ortschaft. Entsorgung, WC und Strom sind vorhanden, zehn Liter Wasser kosten zehn Cent. Der Platz ist unbewacht, WLAN fehlt, aber Hunde sind erlaubt. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und einen Streichelzoo.

Mit Alpakas auf den Schwarzwald blicken

Für 14 Euro pro Nacht bieten die Wohnmobilstellplätze am Schwabenhof in Schramberg Ruhe, Alpakas und einen Blick auf den Schwarzwald. Direkt am Schramberger Burgenpfad gelegen, gibt es einen Shuttleservice zum Kletterfelsen der Burg Falkenstein. Strom, Wasser, Grauwasser- und Toilettenentsorgung sind vorhanden, die maximale Fahrzeuglänge beträgt 8,5 Meter.

Klein und gemütlich

In Hardt am Ortsrand stehen drei Rasenstellplätze zur Verfügung, inklusive Frischwasser, Strom und Toiletten. Der private, unbewirtete Biergarten mit gemütlichen Sitz- und Liegegelegenheiten lädt zum Verweilen ein.

Auf den kostenlosen Wohnmobilstellplätzen an der Neckarhalle in Oberndorf darf man höchsten drei Tage übernachten. Dafür besteht die Möglichkeit der kostenlosen Entsorgung, das Frischwasser kostet einen Euro für 70 Liter und der Strom einen Euro für acht Stunden. Bald können die Stellplätze an der Austraße aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr angefahren werden – Ersatzstellplätze sind nicht vorgesehen.