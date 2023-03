1 Ein Dachzeltdorf plant der Linacher Campingplatz „Wilder Michel“. Foto: Wilder Michel

Der Wilde Michel in Linach hat immer wieder Innovationen auf Lager – nun sollen Camper mit einer besonderen Neuigkeit begeistert werden: einem Dachzeltdorf.









Süße Träume in einigen Metern Höhe in der Natur erleben – das soll bald im Wilden Michel möglich sein. Dass der Campingplatz in Linach immer wieder neue Ideen auf Lager hat, hat sich mittlerweile nicht nur in Furtwangen herumgesprochen. Sein neuester Clou: ein sogenanntes Dachzeltdorf. Schlafen inmitten eines Baumes in der Luft – das hört sich wildromantisch an.

Urs Fischbach, Inhaber des Wilden Michels, berichtet, wie es dazu kam. Grundlegend war der Kontakt zu den sogenannten Dachzeltnomaden. Eine Gruppe von Menschen, die gerne – irgendwo in Deutschland – ein Dorf aus lauter Dachzelten errichtet, dort lebt und arbeitet. Die Dachzeltnomaden sind zugleich Startup und Community, wie Fischbach erklärt.„Die fahren mit ihren Fahrzeugen herum und campen gerne wild.“ Kalte Winter in unseren Breitengraden mögen sie nicht gerne, weshalb sie es nach Spanien oder Portugal in wärmere Gefilde zieht.

„Die perfekte Erweiterung“

Bei ihrer Rückkehr im Frühjahr werden dann Dachzeltdörfer in ganz Deutschland errichtet. Der Plan für den Wilden Michel lautet deshalb auch wie folgt: Von April bis Oktober soll das Dorf stehen, dann werden sie über den Winter abgebaut. „Im Frühjahr bekommen wir dann wieder neue“, erläutert Fischbach.

Die Kooperation ist für Fischbach ein Glücksgriff: „Für uns ist das die perfekte Erweiterung unserer flippigen Übernachtungsangebote.“ Denn die geplanten Dachzelte sind nicht die erste ungewöhnliche Schlafmöglichkeit auf dem Linacher Campingplatz: Seit vergangenem Jahr gibt es die sogenannten „Bubbles“ – unter einer durchsichtigen Kunststoffblase hat man während der nächtlichen Ruhe einen romantischen Blick in den Sternenhimmel. „Das läuft mega“, sagt Fischbach. Gerade der Gutscheinverkauf zu diesem Angebot sei äußerst begehrt. Viele planten etwa einen besonderen Pärchenausflug. „Zum Valentinstag haben sie sich fast geschlagen um Plätze“, sagt Fischbach und lacht. Und: Mondphasenabhängig seien die Buchungen darüber hinaus auch noch. Doch das ist noch nicht alles: „An einem mongolischem Rundzelt sind wir momentan auch dran“, verrät Fischbach.

Die geplanten Dachzelte sind nicht die erste ungewöhnliche Schlafmöglichkeit auf dem Linacher Campingplatz. Foto: Wilder Michel

Doch nun wird erst einmal das Dachzeltdorf eröffnet – am Samstag, 1. April. Los geht es ab 12 Uhr. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Band Blues-Quam-Perfect mit Blues, Soul, Funk und Rock. Außerdem auf dem Programm: Lagerfeuer und Stockbrotbacken, auch ein Kinderprogramm ist geboten. Ab 20 Uhr steigt eine Aftershowparty mit DJ Lukas und dem Sound der 90er.

Das Konzert mit Blues-Quam-Perfect findet bei gutem Wetter draußen statt, bei schlechtem in der Scheune. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Der Eintritt zur Aftershowparty ist frei. Informationen gibt es unter www.zumwildenmichel.de/event-details/bqp-bluesquamperfect.