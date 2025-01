Camping in Linach: Neue Zeltplätze beim „Wilden Michel“ geplant

Camping in Linach

1 Der „Wilde Michel“ ist auf Expansionskurs. Er möchte die Zahl der Stellplätze erhöhen. Foto: Markus Reutter

Der Bau von zwei Photovoltaik-Anlagen in Linach und die Erweiterung der naturnahen Campingflächen machen Änderungen des Flächennutzungsplans erforderlich. Nun lagen die Projekte bei einer Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft auf dem Tisch.









Drei punktuelle Änderungen des Flächennutzungsplans für Linach und in der Folge drei entsprechende Bebauungspläne für Projekte stehen an. Dafür kamen die Delegierten aus Furtwangen und Gütenbach im Furtwanger Bürgersaal zu einer Sitzung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) zusammen, um die Änderungen am Flächennutzungsplan gemeinsam zu beraten und zu entschieden.