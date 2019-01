Camp-Kolumne Manches bleibt für immer ein Rätsel

An Tag zwölf muss Gisele gehen. Das Jammern hat ein Ende! Im Camp mag keine so rechte Trauer-Stimmung aufkommen. "Genießt euren Tee", wünscht Gisele. "Genieß dein Frühstück", geben die anderen zurück. Ja, liebe Zuschauer, das geht ans Herz.

Nun zu den wirklich spannenden Themen. Es gab einen, nein, eigentlich gleich zwei Kriminalfälle im Camp. Delikt eins: Der hochgeklappte Klodeckel. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Klodeckel immer unten sein muss. Sonst "kriechen Ameisen in meinen Arsch", wie Chris es so wunderbar bildhaft erklärt. Natürlich will es keiner gewesen sein. Nachdem Evelyn jedoch der Tat überführt wurde, beichten auch Doreen, Domenico und Peter, dass es eventuell in einem sehr unwahrscheinlichen Fall vielleicht passiert sein könnte, dass sie auch mal den Klodeckel offen gelassen haben.

"Würden sich nur alle Probleme so leicht lösen lassen", seufzt Yotta. Tja, vielleicht sollte er besser aufpassen, was er sich da wünscht. Denn kaum ist ein Fall gelöst, kommt schon der nächste. Es geht ja bald zu wie bei "Aktenzeichen XY"!

Delikt zwei: Schmuggel. Schnell ist Doreen überführt, die Kaugummis in ihren Teddy eingenäht hat. Doch woher kommt eine Uhr ohne Armband in Evelyns Socke? Und noch viel wichtiger: Wieso um alles in der Welt schaut dort jemand nach? So sehr sich Kommissar Chris auch ins Zeug legt, es bleibt ein Rätsel. Den Menschen vor den Fernsehern bleibt zu wünschen, dass der Fall den Kollegen des ZDF übergeben wird. Es wäre doch nicht auszudenken, in einigen Jahrzehnten liegen die Zuschauer von heute in ihrem Sterbebett und röcheln mit letzter Kraft: "Wer hat denn nun damals die Uhr ins Camp geschmuggelt?" Und dann müssen sie gehen, ohne es zu erfahren. Das kann man doch keinem zumuten!

Und dann war da noch die Sache mit Evelyn, die ja nicht gerade für ihre klugen Einlassungen berühmt ist. Nachdem herauskam, dass sie wohl das Fachabitur hat, fragt sich ganz Deutschland: Ist unser Bildungssystem wirklich so im Eimer? Oder spielt die Blondine ihre Blödheit vielleicht nur? Lustig eigentlich, dass das Hauptargument für ihre Intelligenz das Ausmaß ihrer Dummheit ist. Nach dem Motto: So blöd kann man doch gar nicht sein. Auch die Wahrheit – Achtung wieder ein lausiges Wortspiel – ob Evelyn wie Ein"stein drauf" ist, wird man wohl nie erfahren.