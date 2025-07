Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Auf dem Kreuzhof 2 in Nordstetten können Pferdebegeisterte wieder den Hauch der Camargue verspüren.

Jean Pierre Godest und Hedi Sackenreuther laden am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, zum traditionellen Camargueturnier im Centre Equestre Traditionnel „Le Camarguais“ (CET) auf ihrer Reitanlage zum „Tag des Pferdes“ ein.

Dabei stehen die weißen Camarguepferde aus dem Süden Frankreichs im Mittelpunkt. Die Reiterwettkämpfe sind aber auch Anlaufpunkt für zahlreiche Reiter anderer Pferderassen sowie Pferdebegeisterte. Beim Tag des Pferdes handelt es sich aber nicht um ein gewöhnliches Reitturnier. Die Veranstaltung mit dem typischen französischen „laissez faire“ vermittelt auch die traditionelle Arbeitsreitweise der südfranzösischen Rinderhirten, der Gardians.

Abends Showprogramm

Der Höhepunkt des Samstags ist das abendliche Showprogramm. Da kann man die weißen Pferde Südfrankreichs, die Symbole der Camargue, freilaufend auf dem Reitplatz bestaunen. Ebenso Reiterspiele nach alter Tradition der Camargue und vieles mehr.

Los geht’s am Samstagmorgen. Ab 10 Uhr findet ein Geschicklichkeitsparcours nach Punkten auf dem Reitplatz statt. Ab 13 Uhr starten die Reiter zum Geländeritt. Dabei müssen beispielsweise kleine Holzbrücken überquert, ein Weidetor vom Pferd aus geöffnet und ein Wassergraben durchritten werden. Etwa ab 20 Uhr geht es weiter mit einem Showprogramm und südfranzösischen Reiterspielen auf dem Reitplatz.

Am Sonntag wird ab 9 Uhr auf einem weitläufigen Areal Einblick in die Arbeit der südfranzösischen Rinderhirten, der Gardians, geboten, sofern das Wetter mitspielt und nicht zu heiß ist. Am Nachmittag folgt ein weiterer Geschicklichkeitsparcours auf Zeit auf dem Reitplatz. Im Anschluss findet eine Siegerehrung mit Sachpreisen statt.

Auch ein Einblick in die Arbeit der südfranzösischen Rinderhirten, der Gardians, bietet die Veranstaltung in Nordstetten. Foto: Lenski

Reiterwettkampf

Der Reiterwettkampf richtet sich schwerpunktmäßig an sattelfeste Einsteiger und fortgeschrittene Reiter. Die Einsteigerklasse eignet sich besonders für junge Pferde, Kinder oder Jugendliche, aber auch erwachsene Reiter mit weniger Reiterfahrung. Die Kategorie Fortgeschrittene ist an Reiter und Pferde mit mehr Erfahrung gerichtet. Die Pferde der Reiter können nach Rücksprache auch vor Ort untergebracht werden. Während beider Tage wird man bei den „Le Camarguais“ kulinarisch versorgt. Es gibt Gulasch nach südfranzösischer Art, Rote Würste, vegetarisches Essen, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke.

Weitere Informationen

Anmeldung

Kontakt und Anmeldung Hedi Sackenreuther und Jean Pierre Godest, Kreuzhöfe 2 in Nordstetten, Mobil: 0174 78 63 864. Internet: www.flambeo@gmx.de, E-Mail: flambeo@gmx.de.

Pioniere

Jean Pierre Godest und Hedi Sackenreuther gehören mit zu den Pionieren, die die Gebrauchsreiterei der südfranzösischen Rinderhirten, der Gardians, in Deutschland bekannt gemacht haben. Die Arbeitsreitweise der berittenen Rinderhirten, in Frankreich „l’equitation de travail“ genannt, wird heute immer noch in Südfrankreich, in der italienischen Maremma, in Spanien und in Portugal, praktiziert. Diese südeuropäischen Arbeitsreitweisen sind hierzulande auch unter dem Begriff „Working Equitation“ bekannt. Lange bevor die Working Equitation in Deutschland einen Namen erlangte, war der gebürtige Franzose Godest bereits ein Urgestein in der Arbeitsreitweise der Camargue.Dorthin, unweit vom berühmten Wallfahrtsort Les Saints Maries de la Mer, fährt Godest jedes Jahr mit seinem Camarguehengst Lugar du Claud zur Camagri, einer Messe einheimischer Pferde- und Rinderzüchter, um bei den dortigen Reiterwettkämpfen der südfranzösischen Arbeitsreitweise teil zu nehmen. Im Februar 2018 wurde Lugar du Claud zum Rassechampion der Camagri ernannt und wurde damit der beste gekürte Camarguehengst. Zudem wurde der weiße Hengst auf der großen Landwirtschaftsmesse in Paris vorgestellt.