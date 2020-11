Calws Oberbürgermeister Rückblick auf das erste Jahr im Amt

Das Wichtigste sei, so der OB, dass das tägliche Geschäft läuft. Doch sich nur auf die Pflichtaufgaben der Kommune zu konzentrieren, das kommt für Kling nicht in Frage. "Ich will gestalten, nicht nur verwalten", betont er. Deshalb sei der Hauptmann der Reserve bei der Bundeswehr 2019 zur Oberbürgermeisterwahl angetreten. Seine Devise: Wenn man sich nur um das Kerngeschäft kümmert, kommt man nicht voran.

Ein Jahr nach seinem offiziellen Amtsantritt hat Kling durchaus das Gefühl, einiges in Gang gesetzt zu haben. Obwohl Corona das bestimmende Thema im ablaufenden Jahr war. Keine größeren Projekte seien deshalb gestoppt worden, darauf ist Kling stolz. Obendrein hätte die Pandemie gezeigt, wie man an einem Strang zieht. Aber: "Ich hätte mir gewünscht, wenigstens einmal einen Fassanstich zu machen", erzählt der 33-Jährige schmunzelnd. Jetzt versuche jeder nur noch "irgendwie durchzukommen" – das hätte er sich schon anders vorgestellt, räumt er ein. "Aber so isch’s jetzt halt." Er habe ja noch sieben Jahre als OB vor sich, schiebt Kling hinterher. Im besten Fall sogar noch mehr.

Das erste Jahr als Stadtoberhaupt sei wahnsinnig schnell vergangen, findet Kling. Er habe es als sehr schön erlebt, wieder in seine Heimat zurückzukehren, nachdem er jahrelang anderswo gewohnt hatte. Abenteurlich sei es zuweilen trotzdem, weil man alles nochmal ganz anders, viel tiefer, kennenlernt. "Abenteuer" ist auch eines der Worte, dass Kling wählt, als er sein erstes Jahr als OB in drei Wörtern beschreiben soll. Die anderen beiden? Zusammenhalt – mit dem Gemeinderat und in der Bevölkerung. Und Freude. Darüber, dass er in dieser Position ist. "Ich freue mich nach wie vor, OB zu sein", schwärmt Kling. "Jedes Mal, wenn ich daran denke, habe ich ein Grinsen im Gesicht."

Blick für Details möchte er sich beibehalten

So auch als die gemeinsame Tour mit dem Schwarzwälder Boten weiter durch die Innenstadt führt. Noch im Stadtgarten wird Kling von Jugendlichen angesprochen. Sie begrüßen ihn mit Namen, fragen, wie es geht und wie das eigentlich nochmal ist mit der Maskenpflicht, beispielsweise in der Mittagspause. Kling antwortet geduldig, plaudert kurz mit den Jugendlichen. Dann fährt er fort mit den Projekten, die es ihm in seinem ersten Jahr besonders angetan haben. Da wäre das Thema Kinderbetreuungsgebühren, das endlich geklärt ist. Oder der Spatenstich für die Erschließung des Interkommunalen Gewerbeparks Lindenrain, der trotz Corona stattgefunden hat. Ebenso der Arbeitskreis Innenstadt, der Anfang 2020 das erste Mal getagt hat. Und das Kneippbecken in Holzbronn, das reaktiviert wurde. "Wie geil ist das denn?", gerät Kling regelrecht ins Schwärmen darüber.

Auch einige Kleinigkeiten, wie dass die Gemeinderatssitzungen nun über einen Livestream übertragen werden, freuen den OB. Nicht so sehr dafür ein mit schwarzem Klebeband verunstalteter Briefkasten an exponierter Stelle am Sparkassenplatz. Solche Sachen fallen ihm auf, sagt Kling. Und diesen Blick für Details möchte er sich auch behalten, unterstreicht er.

Nun zu einem Thema, das in den vergangenen Jahren oft ein leidiges war: das Selbstbild der Calwer. "Wir stellen gerne unser Licht unter den Scheffel", beurteilt er. Aber andererseits müsse man auch nicht immer mit jedem Erfolg hausieren gehen und alles vermarkten. Es sei eben auch "typisch Calw", das man einfach macht und nicht viel darüber "schwätzt". "Wir wissen, dass es uns hier gutgeht, das müssen wir nicht jedem sagen."