Calwer Weihnachtsmarkt: Lauter freudige Gesichter

26 Beim Calwer Weihnachtsmarkt war einiges geboten. Foto: Thomas Fritsch

Markus Brandl, Leiter des Calwer Weihnachtsmarktes, ist rundum zufrieden mit der Veranstaltung. Das Wetter war perfekt.









Der viertägige Weihnachtsmarkt vor der Fachwerkkulisse von Calw hätte kaum besser verlaufen können. Markus Brandl, Leiter des Marktes, war sehr zufrieden mit dem Verlauf und sprach von einer „rundum gelungenen Veranstaltung“. Was Brandl und den 88 Betreibern der Stände sowie Attraktionen zusätzlich entgegenkam, war das Wetter. Es war an allen vier Tagen trocken und nicht zu kalt und nicht zu warm. Kurzum, mit den Temperaturen zwischen plus drei und minus zwei Grad Celsius herrschte „ideales Weihnachtsmarktwetter“, freute sich Brandl.