Calwer Weihnachtsmarkt: Das war los beim Besuch von Timo Hildebrand

Wie erwartet war der Stand der Schiedsrichtergruppe Calw auf dem Calwer Weihnachtsmarkt ein absoluter Publikumsmagnet, als Timo Hildebrand dort am Sonntagnachmittag vegane Maultauschen seines Stuttgarter Restaurants VHY servierte. Der Torhüter, der 2007 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde und den Bundesliga-Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentor hält, schrieb zusammen mit VfB-Maskottchen Fritzle natürlich auch etliche Autogramme und machte Selfies mit Besuchern.

Gute Werbung „Ein rundum gelungenes Event. Timo hatte das wirklich sehr gerne gemacht. Vegan ist natürlich immer noch ein Randprodukt, aber die Maultaschen kamen gut an“, freute sich Benjamin Haug, Obmann der Schiedsrichtergruppe Calw. Er betont aber auch: „Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt war an allen vier Tagen gut besucht. Wir konnten viel Werbung für das Schiedsrichterwesen machen.“

Die Schiedsrichtergruppe Calw ist mittlerweile die viertgrößte in Württemberg und wuchs in den vergangenen Jahren auf knapp 200 Referees an. Dazu beigetragen haben mehrere verschiedene Projekte – darunter auch die Präsenz auf den Weihnachtsmärkten im Kreis Calw. Die Schiedsrichter werden daher am kommenden Wochenende auch beim Weihnachtsmarkt in Nagold sowie am 13. Dezember in Bad Liebenzell einen Stand betreiben.