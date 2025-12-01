Calwer Weihnachtsmarkt: Das war los beim Besuch von Timo Hildebrand

Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand macht den Stand der Schiedsrichtergruppe Calw auf dem Calwer Weihnachtsmarkt zum Publikumsmagneten.
Wie erwartet war der Stand der Schiedsrichtergruppe Calw auf dem Calwer Weihnachtsmarkt ein absoluter Publikumsmagnet, als Timo Hildebrand dort am Sonntagnachmittag vegane Maultauschen seines Stuttgarter Restaurants VHY servierte. Der Torhüter, der 2007 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde und den Bundesliga-Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentor hält, schrieb zusammen mit VfB-Maskottchen Fritzle natürlich auch etliche Autogramme und machte Selfies mit Besuchern.