Calwer Verkehrsbetriebe Rexer stellt zum Jahresende Betrieb ein

In Calw und Nagold suchte man indes vergeblich nach einem Investor. Hier leistet das Busunternehmen Rexer zum Teil auch im Rahmen einer Notvergabe den öffentlichen Verkehr bis Ende des Jahres. Ein Teil der Bündel wurden ab dem Jahresbeginn 2021 neu ausgeschrieben und vergeben. Am planmäßigen Übergang an den neuen Betreiber werde derzeit gearbeitet.

Neue Betreiber sind bereits gefunden

Rexer wird seinen Betrieb zum Jahresende auf allen Linien einstellen. Für alle Linien seien aber bereits neue Betreiber gefunden worden, die diese Verkehre ab dem 1. Januar 2021 übernehmen werden. Bananyarli und seinem Team, zu dem Rechtsanwalt Heinz-Joachim Hombach gehört, betonten in der Erklärung, wie wichtig es ihnen sei, einen nahtlosen Übergang auf die neuen Betreiber zu ermöglichen: "Dazu werden derzeit Gespräche mit allen Beteiligten geführt und Vorbereitungen getroffen, um dies zu gewährleisten." Auch suche man nach Nachfolgelösungen für die Mitarbeiter der Rexer-Gruppe. Bananyarli erklärte auf Nachfrage: "Die Gespräche dauern noch an, ein endgültiges Ergebnis können wir wahrscheinlich Mitte beziehungsweise Ende Dezember bekanntgeben. Wir sind nach aktuellem Stand aber sicher, dass nahezu alle Mitarbeiter eine neue Beschäftigung erhalten werden."

Das Amtsgericht hatte im Herbst 2019 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Rexer-Gruppe eröffnet. Als Grund für die finanzielle Schieflage war der "ruinöse Preiswettkampf" im europaweiten Ausschreibeverfahren bei der Vergabe von Streckenkonzessionen im ÖPNV genannt worden. ­ Sanierungsexperte Ilkin Bananyarli wurde zum Insolvenzverwalter bestellt, er war zuvor bereits als vorläufiger Verwalter für die Gruppe tätig.