Calwer Trainer: 1. CfR Pforzheim trennt sich von Armin Redzepagic

Drei Spiele, drei Unentschieden – das ist die Bilanz von Armin Redzepagic beim 1. CfR Pforzheim. Nach dem jüngsten 0:0 gegen Türkspor Neckarsulm muss der Calwer gehen.
„Das passt für mich. Es war ja auch so abgesprochen, auch wenn ich gerne weitergemacht hätte. Aber am Ende des Tages geht es um das Wohl des Vereins und nicht um mich“, sagt Armin Redzepagic nach seinem Trainer-Aus beim 1. CfR Pforzheim. Immerhin: Der Calwer verlässt den Oberligisten ungeschlagen. Allerdings ist ihm mit drei Unentschieden in seinen drei Spielen auch nicht der entscheidende Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen.