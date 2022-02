3 Den Demonstranten war es wichtig, ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainern zu setzen. Foto: Fritsch

In ganz Deutschland gingen am Sonntag Menschen auf die Straßen, um gegen den russischen Angriff auf die Ukraine zu demonstrieren. So auch in Calw, wo etwa 600 Menschen der Einladung des Oberbürgermeisters Florian Kling auf den Marktplatz folgten. Gemeinsam machten sie klar, für was sie stehen: Frieden in Europa.















Calw - Kurz bevor am Sonntagnachmittag die Friedensdemonstration auf dem Marktplatz offiziell begann, überschlugen sich die Ereignisse. Während Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine und höhere Rüstungsausgaben beschloss, das UN-Flüchtlingshilfswerks von fast 400 000 Geflüchteten sprach und sich die Ukraine zu Gesprächen mit Russland bereit erklärte, versetzte dessen Präsident Wladimir Putin die atomar bewaffneten Abschreckungskräfte seines Landes in Alarmbereitschaft.

Unter diesem Eindruck war es vielen Calwern ein offensichtliches Bedürfnis ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Neben Peace-Flaggen waren viele Ukraine-Fahnen auf dem Marktplatz zu sehen. Auf Transparenten forderten die Demonstranten "No War" oder "Solidarität mit der Ukraine". Eine Frau hielt während der ganzen Veranstaltung eine Ausgabe von Leo Tolstois "Rede gegen den Krieg" als symbolischen Appell in die Höhe.

Zu Beginn ergriff Kling das Wort. "Es ist ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainern, die seit dieser Woche angegriffen werden", meinte er über die bundesweiten Demonstrationen und die Ukraine-Flagge am Calwer Rathaus. Putin habe mit dem "völkerrechtswidrigen Überfall" die Grundregeln des friedlichen Zusammenlebens gebrochen. Zudem erinnerte Kling an die vielen Schicksale, wie Flucht, zerrissene Familien und Tod, die ein Krieg immer mit sich brächte. Deshalb sage man entschieden "Nein!" zu Krieg. Dafür gab es den Applaus der Menge.

Freie Unterkünfte gesucht

Sich auf Plätzen zu versammeln bringe konkret wenig, so Kling weiter. Aber es sei ein wichtiges Signal, dass man zusammenstehe. Es sei ein Zeichen für die Demonstranten in Russland, die trotz Gefahr für Leib und Leben auf die Straßen gingen und gegen ihre Regierung protestierten. Der Oberbürgermeister stellte zudem klar, dass die Stadt bereit sei, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Man arbeite hierfür mit dem Landkreis zusammen. Und wer freie Unterkünfte habe, könne sich immer bei der Stadt melden. Man werde hier die Hilfe koordinieren.

Dann stellte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Blenke hinters Mikrofon. Es sei "die Stunde des Zusammenhalts der Demokraten", befand der Politiker. Denn Putins völkerrechtswidrige Angriff sei auch ein Angriff auf Freiheit und Demokratie in Europa. Man sei solidarisch mit den Ukrainern und bereit, Geflüchtete aufzunehmen.

Putin wisse, dass die NATO ihn nicht bedrohe, so Blenke weiter. Trotzdem müsse man wehrhaft sein. Deshalb dankte er dem KSK und der Bundeswehr für ihren Dienst für den Frieden. Für diese Aussage gab es vereinzelte "Buh"-Rufe von anwesenden Verwertern der antifaschistischen Fraktion. Auf deren Schildern standen Forderungen wie "keine Waffen in die Ukraine" oder "keine Erhöhung des Wehretats". Ähnliche Positionen waren auch auf Schildern anderer Demonstranten zu lesen.

Weitere Spaltung der Gesellschaft

Dies zeigte, dass es bei aller Einigkeit in der Verurteilung des Krieges unter den Friedensdemonstranten sowie im ganzen Land durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man der Ukraine am meisten helfen kann. Während die einen für Waffen zur Selbstverteidigung plädieren, finden die anderen, dass noch mehr Waffen die ganze Situation nur noch weiter eskalieren und verschlimmern werden.

Der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Reichstein stellte klar, dass man fest an der Seite der Ukraine stehe. Putin sei ein Kriegsverbrecher, der seine jungen Rekruten missbrauche und sie belüge. Die Sanktionen seien gut und wichtig, würden uns aber auch in Deutschland treffen. Und man sei natürlich bereit, geflüchtete Ukrainer aufzunehmen.

Dies betonte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernhard Plappert, der als Vertreter des Gemeinderats sprach. Die Unterbringung werde in den kommenden Monaten Aufgabe der Kommune sein. Auswirkungen der Sanktionen, wie höhere Gaspreise, müsse die Politik abfedern. Sonst drohe nach der Pandemie eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Man dürfe keine weiteren Menschen an den rechten Rand verlieren.

Der Calwer Dekan Erich Hartmann erinnerte an die Worte Jesu in der Bergpredigt. "Selig sind die Frieden stiften", heiße es da. In einem Gebet wandte er sich an Gott. Er solle die Menschen immun gegen das Gift des Hasses machen und helfen, Feindschaften zu überwinden.

Mit weniger Teilnehmern gerechnet

Am Ende der Demonstration sangen alle Teilnehmer gemeinsam die Europahymne "Ode an die Freude". Die Veranstaltung stieß insgesamt auf Zustimmung. "Es war gut, dass wir da waren", meinten zwei Teilnehmer aus Stammheim. Auch die beiden jungen Frauen Madeleine und Kim-Natalie aus Altburg, die beide Familie in der Ukraine haben, waren gemeinsam mit ihrer Freundin Shanice zur Demonstration gekommen. Die Situation sei für sie nicht einfach, meinten beide. Es sei aber berührend zu sehen, wie viele Menschen zur Unterstützung der Ukrainer bereit seien.

Auch OB Florian Kling zog ein positives Fazit. Er habe mit 50 bis 100 Teilnehmern gerechnet. Dass so viel mehr Menschen gekommen seien, sei einfach toll. Mehrere Ordner haben während der gesamten Veranstaltung die Einhaltung der Hygieneregeln kontrolliert. Für alle Teilnehmer bestand Maskenpflicht.