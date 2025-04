Bewerberin für den Kreis Calw Daniela Steinrode will für die SPD in den Landtag

Diese Entscheidung hat sie sich „sehr reiflich“ überlegt. Doch am Ende hat sie mögliche Bedenken beiseite geschoben. Die Passion für die Politik hat gesiegt. SPD-Kreisvorsitzende Daniela Steinrode will 2026 in den Landtag einziehen.