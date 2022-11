1 Die Feuerwehr rückte zu einem Brandalarm an den Calwer Schulen aus. Foto: Klormann

Calw - Kleine Ursache, große Wirkung: Um die Mittagszeit drang am Dienstag plötzlich Rauch aus dem Chemieraum der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule in Calw. Die genaue Ursache, so erklärte Michael Schmid, Sicherheitsbeauftragter der Schule, blieb zunächst unbekannt. Viel wichtiger sei ohnehin, dass niemand verletzt wurde. Der Rauch sei auch nicht durchs Gebäude gezogen, sondern auf den Chemieraum begrenzt geblieben.

Für Aufsehen sorgte das Ereignis dennoch – immerhin rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen sowie zwölf Kräften an, auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Gerade bei einem Brandalarm in größeren Gebäuden ein Standardvorgang; im Falle eines Falles (wenn es tatsächlich brennt, beispielsweise) könnte schließlich jede Hand gebraucht werden – gerade, weil es so viele potenzielle Betroffene gibt. Im Fall von Realschule und Hermann-Hesse-Gymnasium handelt es sich um insgesamt knapp 800 Schüler und Lehrer.

Reibungsloser Ablauf

Sicherheitsbeauftragter Schmid und Markus Köcher, Schulleiter des Hesse-Gymnasiums, konnten dem Vorfall indes sogar noch etwas Positives abgewinnen. Der reibungslose Ablauf, unter anderem beim Räumen der Gebäude, habe gezeigt, dass die Übungen und Vorsorgemaßnahmen funktionieren – auch, wenn es ernst wird.

Um kurz nach 13 Uhr war der Einsatz weitgehend beendet.