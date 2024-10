Calwer Resolution zu Notfallpraxen: Debatte legt Wurzel allen Übels frei

1 Statt der Notfallpraxis am Calwer Krankenhaus (Foto) soll jene in Nagold geschlossen werden. Der Calwer Gemeinderat hat zur geplanten Schließung derartiger Praxen durch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg eine Resolution verfasst. Foto: Thomas Fritsch

Auch wenn nun statt der Notfallpraxis in Calw jene in Nagold geschlossen werden soll, bleibt die Sorge groß, dass sich die medizinische Versorgung der Bevölkerung erheblich verschlechtert. Das ursächliche Problem – der Ärztemangel – ist längst nicht gelöst, wie bei der Verabschiedung der Erklärung im Gemeinderat deutlich wurde.









Am Donnerstagabend sprach man sich explizit nicht nur mit Blick auf die Hesse-Stadt, sondern auch auf Nagold gegen die Schließung von Notfallpraxen durch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg aus. Die Forderung an KVBW und Sozialministerium Baden-Württemberg: die Schließung zurücknehmen und die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Fläche sicherstellen, was schließlich gesetzlicher Auftrag der KVBW sei.