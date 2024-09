Calwer Psychotherapeutin klärt auf: Was tun bei Mobbing am Arbeitsplatz?

Was tun bei Mobbing am Arbeitsplatz?

1 Wird man wirklich gemobbt? Leicht kränkbare Menschen tendieren schneller dazu, sich gemobbt zu fühlen. Foto: Freepik.com/master1305

Es trifft statistisch jeden fünften Mitarbeiter. Die Calwer Coachin und Psychotherapeutin Nicola Gorschenek-Enderle spricht im Interview über Gründe und mögliche Lösungen.









Knapp einer von fünf Mitarbeitern gab in einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2021 an, in den letzten Monaten Opfer von Mobbing, Schikanierung, Gewalt, Verbale Beleidigungen oder Drohungen am Arbeitsplatz geworden zu sein. Doch was können Betroffene gegen Mobbing tun? Das haben wir die Calwer Psychotherapeutin und Coachin Nicola Gorschenek-Enderle gefragt.