1 Christoph Friedrich von Stälin Foto: Archiv

Der Historiker Christoph Friedrich von Stälin wurde vor über 200 Jahren in Calw geboren und war seinerzeit einer der bedeutendsten Geschichtswissenschaftler.









Er muss zielstrebig, fleißig, wissbegierig und sicher auch ehrgeizig gewesen sein. Christoph Friedrich von Stälin, geboren am 4. August 1805 in Calw, hat es damit bis zum Direktor der königlichen Bibliothek in Stuttgart gebracht. Darüber hinaus war ein bedeutender Historiker.