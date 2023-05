Ohne Schranken in die Calwer Parkhäuser: Anfang des Jahres kündigten die Stadtwerke an, die entsprechende Technik zu installieren. Im Juni soll es nun so weit sein.

Die Parkhäuser in Calw sollen ohne Schranken auskommen. Stattdessen werden Kameras die Autokennzeichen scannen und so die Parkgebühr berechnen. An Automaten geben die Kunden später ihr Kennzeichen ein und können entweder gleich dort bezahlen (auch per Karte) oder später mit einer App. Das gab Oberbürgermeister Florian Kling im Januar bekannt.

Andree Stimmer, Pressesprecher der Calwer Stadtwerke, die zuständig für die Parkhäuser sind, sprach damals davon, dass die entsprechende Technik Ende Februar geliefert werde. Noch ist davon aber nichts zu sehen. Nach wie vor bremsen Schranken die Autofahrer, die in die Parkhäuser Haggasse, Kaufland, ZOB und Calwer Markt fahren wollen.

Keine Einschränkungen zu erwarten

Wie ist also die Lage? „Momentan werden die Parkhäuser mit Lichtwellenleitern vernetzt, um das Datenübertragungsvolumen zu erhöhen“, erklärt Stimmer die komplexe Angelegenheit. Bis Juni sollen diese Arbeiten fertig sein. Anschließend könne das schrankenlose System installiert werden. Auf Nachfrage unserer Redaktion spricht Stimmer nun davon, dass das System erst im Juni geliefert werde. Offenbar hat es also eine Verzögerung gegeben.

Während der Umrüstung der Schrankenanlagen wird es für Nutzer der Parkhäuser nicht zu Einschränkungen kommen, kündigt der Pressesprecher an. Sie können weiterhin normal genutzt werden.

OB Kling ist der Ansicht, dass die neue Technik das Parkproblem in der Innenstadt lindern kann, erklärte er im Januar. Das ganze Prozedere – Heranfahren an den Automat, Ticket ziehen, Bargeld suchen und so weiter – schrecke die Leute ab, so Kling. Zumal man nicht einmal mehr mit Karte bezahlen kann, was zwischenzeitlich möglich gewesen war. „Es soll vor allem einfacher und nicht komplizierter werden. Mir ist es wichtig, dass auch in Calw die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden“, betonte der OB damals.

Übrigens steckt hinter der Entscheidung, die Schranken abzuschaffen und durch neue Technik zu ersetzen, nicht nur die Hoffnung auf mehr Komfort für die Nutzer. Die Automatenkassensysteme machen auch zunehmend Probleme. Das kostet – Nerven, Zeit und natürlich Geld.

„Für die Stadt ist die Akzeptanz und einfache Nutzbarkeit der Parkhäuser von zentraler Bedeutung. Eine moderne Parkabfertigungsanlage ermöglicht auch innovative Lösungen für die Zukunft, um zielgerichteter die Stadt zu entlasten und die Auslastung der Parkhäuser zu erhöhen“, warb Kling für die Erneuerung.