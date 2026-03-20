Calwer Kriminaltechniker berichten: Das ist der größte Fehler jeder Krimiserie

Sie sind mit die Ersten an einem Tatort. Ob nun bei einem Einbruch oder einem Mord. Die Kriminaltechniker der Polizei spielen bei vielen Ermittlungen eine entscheidende Rolle.

Sie müssen etwas aushalten können. Sie müssen psychisch stabil und belastbar sein. Denn sie sind es, die bei schweren Verbrechen oder auch bei schweren Unfällen die ungeschminkte oder blutige Wahrheit direkt vor Augen haben. Eine Wahrheit, die ihnen lange nicht oder nie aus dem Kopf geht. Dem Ersten Kriminalhauptkommissar Stefan Raisch kommen da etwa der Brückenunfall in Horb und das Familiendrama von Neuhausen im Enzkreis in den Sinn. „Oder jeder Fall, in dem es um tote Kinder geht.“

Aktuell sind sie in der SOKO „Motor“ eingebunden, bei dem es um einen toten Mann aus dem Enzkreis geht, der am Morgen des 25. Februar 2026 in einem geparkten Fahrzeug in Neuenbürg gefunden wurde. Sie spielten jüngst auch eine Rolle in den Ermittlungen im Fall der getöteten Frau in Schmieh.

Die Einheit besteht zu einem Drittel aus Frauen

Raisch ist ein erfahrener Polizist, der die Kriminaltechnik im Polizeipräsidium Pforzheim leitet, in Polizeikreisen auch Kriminalinspektion 8 (KI 8) genannt. Bei ihr handelt es sich um eine spezialisierte Serviceeinheit, die so Teil der großen Polizeifamilie ist. Sie ist zuständig für Spurensicherungen, erkennungsdienstliche Behandlungen, Tatrekonstruktionen oder auch Phantombilderstellungen.

Ihren Hauptstützpunkt hat sie in Calw, direkt neben dem Polizeirevier auf dem Schlossberg. Außenstandorte gibt es in Freudenstadt und Pforzheim. 17 Beamte und Beamtinnen und drei Angestellte, darunter die Chemielaborantin Sandra Hayd, umfasst die Einheit derzeit, die zu einem Drittel aus Frauen besteht und in der Menschen zwischen Mitte 20 und 60 arbeiten.

„Spuren sichern könnte mir auch Spaß machen“

Generell ist die KI 8 wahrscheinlich eine der buntesten in der Polizeilandschaft. Zu ihr dürfen auch Beamte aus dem mittleren Dienst der Schutzpolizei. Kollegen, die zuvor einen Handwerksberuf wie Elektriker oder Mechaniker erlernt haben, sind – wegen ihrem technischen Verständnis – auch gerne gesehen. Auch Kriminaloberkommissar Markus Leonhardt, Leiter des Standortes in Freudenstadt, war einst Streifenpolizist und dachte sich eines Tages: „Spuren sichern könnte mir auch Spaß machen.“ Er habe irgendwie eine Affinität zur Spur, zur Technik und zur Fotografie, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

Chemielaborantin Sandra Hayd an einem Gerät, mit dem man Spuren untersuchen kann Foto: Bernklau

Die Affinität zur Spur ist bei den Kriminaltechnikern besonders wichtig, denn um sie dreht sich alles, um deren Sicherung, deren Sammlung und deren Aufbereitung. Dabei kommt viel technisches Gerät zum Einsatz, viele Werkzeuge, Strahler, aber auch Klassiker wie Fingerabdruckpulver, Klebefolie für Faserspuren oder Streiflicht für Schuhspuren. „Bei uns reicht die Spanne von klassisch bis zu High-Tech“, erzählt Markus Leonhardt. Für sämtliche verfügbare und benötigte Technik braucht es Fahrzeuge in der Größe von einem Sprinter oder einem VW-Bus, um sie zum Tatort zu bringen.

„Man verschafft sich einen Überblick und dokumentiert den Ist-Zustand“

Und an diesem Tatort sind die Handlungsabläufe immer die gleichen: „Man muss erst einmal die Ruhe bewahren, egal wie der Anblick oder die Situation vor Ort ist“, erklärt Stefan Raisch. „Man verschafft sich einen Überblick und dokumentiert den Ist-Zustand komplett mit einer Kamera.“

Die Technik ist inzwischen so ausgereift, dass man sogar mit 360-Grad-Kameras arbeiten kann und so für die Ermittler einen virtuellen Rundgang durch den Tatort zusammenstellen kann. Für „herausragende Delikte“ kann das Landeskriminalamt einen Tatort auf zwei Millimeter genau scannen, so dass die eigentlichen Ermittler und später bei einer Gerichtsverhandlung auch Prozessbeteiligte, wie etwa Staatsanwälte oder Richter, mit VR-Brille durch den Tatort laufen können.

Die Kriminaltechnik hat ihren Sitz auf dem Calwer Schlossberg. Foto: Bernklau

Dass Ermittler, wie in zahlreichen Krimis immer wieder zu sehen, durch den Tatort streifen, während die Kriminaltechnik noch bei der Arbeit ist, sei der wohl größte Fehler solcher Serien. Denn: Wenn die Männer und Frauen in ihren weißen Ganzkörperanzügen arbeiten, sind nur wenige andere Polizisten vor Ort. „Der Tatort ist abgesperrt, und die Kriminaltechnik macht ihre Arbeit“, so Raisch. „Da sind wir mittendrin statt nur dabei.“

In manchen Fällen eine ganze Woche am Tatort

Ist der komplette Ort des Geschehens erfasst, geht es an die Spurensicherung mit Wattestäbchen, Pulver oder Klebefolie. Geht es um digitale Spuren, kommt die Kriminalpolizeiinspektion 5, die kriminalpolizeilichen Spezialisten für IT-Beweissicherung, zum Einsatz. Wenn es um die Interpretation von Blutspuren bei Kapitaldelikten geht, unterstützen Sachverständige vom Landeskriminalamt Stuttgart die Calwer Ermittler. Mit den weitesten Anfahrtsweg haben andere externe Experten: die Rechtsmediziner, die für den Bereich des Präsidiums Pforzheim aus Tübingen und aus Heidelberg kommen.

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Und bis ein Tatort komplett aufgearbeitet ist, dauert es seine Zeit, das kann je nach Delikt eine Stunde, aber auch mehrere Tage dauern. „Es gab auch Fälle, da waren wir eine ganze Woche am Tatort zugange“, erinnert sich Stefan Raisch. Sorgfalt brauche eben seine Zeit. „Und wenn eine Spur weg ist, ist sie weg“, weiß der Erste Kriminalhauptkommissar, der den von seiner Einheit gesammelten Spuren in Prozessen größte Bedeutung zumisst. „Denn wir und unsere Spuren sind in solchen Verfahren die wirklich Objektiven. Zudem hat eine Spur kein Zeugnisverweigerungsrecht.“

Und so zählen die Fälle zu den Höhepunkten in ihrer Karriere, in denen ihre Spuren den entscheidenden Hinweis gegeben haben. Da komme schon Genugtuung auf, wenn klar wird: „Deine Spur war die entscheidende.“