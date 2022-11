1 Bei der Unterbringung von Flüchtlingen – hier die Unterkunft in Calw-Wimberg – muss der Landkreis auch mit Mehrkosten rechnen. Foto: Thomas Fritsch

Vielleicht ist das ja trotzdem ein gutes Omen für den Landrat: Ohne eine einzige Gegenstimme passierten die jeweiligen Teilhaushalte jetzt in den Vorberatung für den Kreishaushalt 2023 den Bildungs- und Sozialausschuss (BSA) des Calwer Kreistags.















Kreis Calw. - Wobei man die Grundstimmung der zugehörigen Beratung wohl mit dem Schlagwort "Resignation" überschreiben kann, denn: "Am Ende müssen wir es eh zahlen", resümierte etwa Lothar Kante (SPD), nachdem Sozialdezernent Norbert Weiser einige Details vor allem des Sozialhaushalts erläutert hatte. Allein der wird von 112 Millionen Euro auf 125 Millionen Euro wachsen, obwohl man seitens des Landkreises noch nicht einmal die möglichen und wahrscheinlichen Mehraufwendungen des vom Bund avisierten Bürgergeldes als Ersatz für Hartz IV eingerechnet habe. "Weil da noch nichts wirklich beschlossen ist", so Weiser.

So nannte denn auch Bernd Walz (FWV) das umfangreiche Zahlenwerk einen "Haushalt, der allein auf Hoffnung beruht". Hoffnung wohl, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte. Etwa bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler: "Auch da werden sich erhebliche Kostensteigerungen ergeben", so Weiser. Wobei er allein hier mit 20 Prozent mehr" Ausgaben rechne, auch und gerade bei den hier zugeordneten Personalkosten. Mehr Flüchtlinge, wie man sie im Augenblick etwa aus dem Kriegsland Ukraine im Kreis Calw verbuche, bräuchten auch mehr Betreuer. Und Unterbringungsmöglichkeiten. "Da müssen wir noch nachsteuern", wobei Weiser als Summe allein für diese Mehraufwendungen einen Betrag von etwa 400 000 Euro nannte.

Wobei das wohl "Peanuts" sind im Vergleich zum Beispiel zu den sogenannten "Eingliederungshilfen", mit denen Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden soll. "Hier quietscht der Haushalt ganz ordentlich", formulierte der Sozialdezernent – weil man mit 34,6 Millionen Euro für 2023 erst einmal "keine Steigerung" der Kosten gegenüber dem laufenden Haushalt eingeplant habe. Denn es gelte: "Eine Kostensteigerung ist auch hier sehr wahrscheinlich", deutliche Mehraufwendungen werden erwartet. Allerdings auch "eine Kostenerstattung" in voller Höhe durch Bund und Land. Zumindest im Prinzip.

Eigentlicher Kritikpunkt der Haushaltsexperten des Landkreises an dieser Stelle aber: Eine schier unglaubliche "Bürokratie-Explosion" bei der Bearbeitung von Anträgen nach den Bundesteilhabegesetz, die von Landkreis schier "nicht mehr zu händeln" sei. Aktuell würden 290 Mitarbeiter allein im Sozialdezernat des Landkreises beschäftigt sein, wobei man aktuell auch noch "weitere Betreuer" händeringend suche. Auf eine entsprechende Nachfrage aus den Reihen der BSA-Mitglieder erläuterte Weiser in Bezug auf den Sozialhaushalt, "wir können da gar nichts beeinflussen" auf der Ausgabenseite, da es um die Erfüllung von Rechtsansprüchen der jeweils Betroffenen gehe. "Hier gibt es Kostensteigerungen von bis zu 50 Prozent", so Weiser.

Die Konnexität zwischen Bund und Land auf der einen Seite und den Landkreisen und Kommunen auf der anderen "funktioniert nicht mehr", so Riegger. "Konnexität" meint in diesem Fall, dass Bund und Land Gesetze auf den Weg bringen, die Landkreise und Kommunen zwar umsetzen müssen, deren dadurch verursachten Kosten aber Bund und Land als "Verursacher" der Kosten eigentlich zu tragen hätten. Weil aber hier Bund und Land ihrer Verantwortung und Pflichten aus Sicht der Landkreise und Kommunen bei weitem nicht mehr in vollem Umfang nachkommen, und also Kosten einfach "nach unten abwälzen", würden aktuell vom Landkreis gemeinsam mit dem Städtetag Klagen eben gegen Bund und Land vorbereitet, um das "uns zustehende Geld von Bund und Land" auch wirklich realisieren zu können.