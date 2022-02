1 Unter anderem Comedian Bülent Ceylan wird beim Klostersommer auftreten. Foto: Anspach/dpa

Calw - Eigentlich steht das Programm für den Klostersommer 2022. Veranstalter Jürgen Ott hofft darauf, dass er noch ein ganz besonderes Schmankerl bieten kann: Derzeit wird über einen erneuten Auftritt der Aurelius Sängerknaben verhandelt. Ott: "Das liegt mir als Calwer ganz besonders am Herzen. Zudem war der Auftritt beim Klostersommer 2019 mit weit mehr als 1000 Besuchern ein Riesenerfolg." Sollte der Auftritt zustande kommen, findet er am Mittwoch, 27. August, statt. Alle Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr.

Donnerstag, 28. Juli

Nico Santos: Der Chartstürmer und Singer-Songwriter, der mit unzähligen deutschen Musikgrößen erfolgreich gearbeitet hat, präsentiert in Hirsau die Hits seine Albums "Streets of Gold". Darauf bewegt er sich stilistisch zwischen R‘n‘B, Rock und Soul. Themen sind Liebe, Eifersucht, Identität und Stolz.

Freitag, 29. Juli

Rainhard Fendrich: Der österreichische Singer-Songwriter ist nach 2017 zum zweiten Mal Gast beim Klostersommer. Er hat sein neues Album "Starkregen" im Gepäck. Das ist Fendrich, wie man ihn kennt: humorvoll, melancholisch, nachdenklich authentisch, voller Leidenschaft und mit Haltung. Hits wie "Macho, Macho", "Es lebe der Sport", "Weus‘d a Herz hast wie a Bergwerk" oder die heimliche österreichische Nationalhymne "I‘m from Austria" sind Legende.

Samstag, 30. Juli

Hermann-Hesse-Festival mit Udo Lindenberg: Ausverkauft.

Sonntag, 31. Juli

Barclay James Harvest Featuring Les Holroyd: Barclay James Harvest (BJC) haben den Progressive Rock mit Pink Floyd, King Crimson und Emerson, Lake & Palmer mitdefiniert. Kurz vor der Jahrtausendwende trennten sich die Gründungsmitglieder John Lees und Les Holroyd. Sie teilten sich den Bandnamen und interpretieren seitdem ihr Repertoire aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Markenzeichen von BJC ist ein bombastischer Orchestersound im Backup, der auf die bluesigen Riffs der Band trifft.

Montag, 1. August

A Tribute to Simon & Garfunkel, Duo Graceland + Philharmonie Leipzig: Klassik trifft auf Folkrock. Ein Duo, das den Originalen ausgesprochen nahe kommt, tritt mit einem international erfahrenen Orchester auf. Der Auftritt ist eine Reminiszenz an das legendäre Simon & Garfunkel-Konzert 1981 im New Yorker Madison Square Garden vor einer Million Besucher. Gitarrist Thomas Wacker übernimmt den Gesangspart von Paul Simon, Thorsten Gary, der auch Rhythmusgitarre spielt, die Stimme von Art Garfunkel.

Dienstag, 2. August

Schwäbischer Comedy-Gipfel mit Thomas Schreckenberger, Dui do on de Sell, Fehlaperlen: Mit dem Kabarettisten Thomas Schreckenberger und Dui do on de Sell kann die Region Calw gleich zwei Comedy-Asse präsentieren. Der Deutschlandfunk sagt über den vielfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger Schreckenberger: "Ein großartiger Kabarettist, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen Politik witzig und pointiert zu verpacken." Petra Binder und Doris Reichenauer (Dui do on de Sell) durchqueren charmant, ehrlich und authentisch den alltäglichen Wahnsinn. Sie sorgen für ausverkaufte Häuser und treten immer wieder im Fernsehen auf. Aus Neufra (Kreis Sigmaringen) kommen die Schrillen Fehlaperlen. Das Quartett begibt sich auf eine Irrfahrt durch neu gestaltete Supermärkte, beschäftigt sich mit dem Liebesleben hinter der Bühne, dem Trost durch Leberwurst und der Wirkung von Schnaps auf Frauen.

Mittwoch, 3. August

ABBA-Fever: Die Originalband hat erst im Herbst nach nahezu 40 Jahren mit dem Album "Voyage" ein grandioses Comeback hingelegt. Da rücken Welthits der 1970er-Jahre wie "Fernando", "Waterloo" oder "Dancing Queen" wieder in den Fokus, die von der siebenköpfigen Gruppe ABBA-Fever präsentiert werden.

Donnerstag, 4. August

Bülent Ceylan: Der Mannheimer Deutsch-Türken, inzwischen einer der erfolgreichsten Comedians, macht sich in seinem neuen Programm zum "Luschtobjekt". Da geht es um osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte. Bülent verspricht: "Wer Intelligenz sexy findet, wird befriedigt nach Hause gehen."

Freitag, 5. August

Naturally 7: Die A-Capella Band aus New York um die Brüder Roger und Warren Thomas verfügen über gesangliche Talente, die jedes Instrument alt aussehen lassen. Seit 1999 zeigen die sieben Mundmusiker, dass man für gute Musik nicht zwangsläufig Instrumente braucht. Die Gruppe ahmt nahezu jedes Instrument stimmlich nach. Das Repertoire reicht von Soul, R´n´B, Rap, Jazz oder Hip Hop bis zu Eigenkompositionen. In Deutschland wurden sie durch das Duett "Music is the key" mit Sarah Connor bekannt.

Samstag, 6. August

LaBrassBanda: Die Musiker, die ihre Wurzeln in der Blasmusik haben, gelten mittlerweile als eine der erfolgreichsten Brass-Pop-Bands. Mit ihrer dynamischen Tanzmusik, gekennzeichnet von wilden Trompetensoli, verbunden mit bayerischen Texten, haben sie eine ganz eigene Nische geschaffen.

Sonntag, 7. August

Kloster in Flammen: Über den Klassiker des Klostersommers schlechthin muss man nicht mehr viele Wort verlieren. Dieses ganz besondere Event mit fünf Tenören bildet traditionell den Abschluss der Veranstaltungsreihe. Die Verbindung von Feuerwerk und klassischer Musik ist ein Publikumsrenner und immer schnell ausverkauft.