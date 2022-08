1 Andrea Luz und Frank Steinbrenner sind eine feste Größe in der Calwer Gastronomie. Foto: Stöß

Eine Calwer Institution in Sachen Gastronomie feiert in diesen Tagen Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert kennt man ihn in der Stadt; so lange bewirtet Frank Steinbrenner, in der Szene "Steini" genannt, seine Gäste.















Calw - Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten blickt der Kult-Wirt zurück auf 25 Jahre. Er beleuchtete das Hier und Jetzt und wagte den Blick in die nahe Zukunft. Was hat er nicht alles schon auf die Beine gestellt? Vor zweieinhalb Jahrzehnten wagte der Wirt aus Leidenschaft mit seiner Lebenspartnerin Andrea Luz den Schritt in die Selbstständigkeit. Das in Würzbach wohnende Paar eröffnete am 15. August 1997 das legendäre "Sammelsurium" in der Calwer Bahnhofstraße. Dieses betrieben sie für zehn Jahre, des Weiteren das Calwer Café Wendland, das Chalewa, die Hirsauer Fuchsklinge und das Calwer Floß – den damals, über die Stadtgrenzen hinaus beliebten, schwimmenden Biergarten auf der Nagold. Gerade das "Sammel" zog die Jugendlichen, aber auch manch ältere Nachtschwärmer an. Es war sozusagen, gemeinsam mit dem DV8 und dem Cafe Gleis ein Hotspot in der Calwer Kneipenszene. Zuweilen wurde sogar der Gehweg in der Bahnhofstraße zur Partyzone.

Eigener "Hopfentee"

Schon damals war die Idee geboren, selbst Getränke zu vermarkten. "Steinbrenner Getränke Marketing" vertrieb aber nur, stellte nichts selber her. Inzwischen wurde die Calwer (C)ubar geboren, im Anschluss an eine kurze Auszeit eröffnet die heutige Braubar DV, wiederum in der Bahnhofstraße und das Le petit Bistro auf dem Calwer Marktplatz. Nach langer Überlegung, Recherche und Fortbildung wurde dann im November 2018 "Steinbrenners Hopfentee" aus der Taufe gehoben und man braut seitdem mit Calwer Wasser in einer Mikrobrauerei.

Einiges hat sich geändert

Mittlerweile scheinen Luz und Steinbrenner angekommen zu sein. Über die Stadt Calw lässt der Wirt nichts kommen: "Wir sind froh, in Calw zu sein". Steinbrenner sieht den Marktplatz als das pittoreske Plätzchen für das "Cafe Bistro", das von Calwern und Touristen besucht wird. Vier Liegestühle laden zum Verweilen und Betrachten des einmaligen Fachwerk-Ensembles ein. Und die Terrasse des Bistros hat inzwischen den Status eines Geheimtipps verlassen. Man trifft sich dort gerne zum Genießen eines selbst gebrauten "Steinbrenner Hopfentees", des Calwer Bieres oder eines handgerösteten Calwer Kaffees.

Steinbrenner stellt fest, dass sich in den 25 Jahren einiges geändert hat. "Wie stand man doch damals dicht an dicht in der vollen Kneipe. Es wurde geraucht, so dass man manchmal nicht mehr weit sehen konnte. Heute wird von jungen Menschen Alkohol in Kneipen nicht mehr so viel getrunken und das Rauchverbot ist ja grundsätzlich in Ordnung. Es ist ein gewisser Gesundheitsgedanke feststellbar", sieht Steinbrenner die positive Seite. Die negative Entwicklung: "Damals traf sich die Jugend in den Lokalitäten, um Kontakte zu pflegen. Das hat sich durch Whatsapp und die sozialen Medien geändert. Die Jugend ist bei Weitem nicht mehr in der Form unterwegs, wie sie es früher war", resümiert Steinbrenner. Dennoch ist er zufrieden. Denn die treuen Gäste seiner früheren Gastrobetriebe sind immer mit ihm mitgezogen. Außerdem stellt er fest, dass er heute auf ein gemischtes Publikum zählen kann. Altersmäßig passen sie sich einander an – seine Partnerin und er und eben seine Gäste.

Angst vor erneutem hartem Lockdown

Für die Zukunft hat er den Wunsch, dass die rigiden Maßnahmen des Lockdowns nicht mehr so hart kommen, wie es schon war. Doch die Worte des Gesundheitsministers lassen die Alarmglocken schrillen. "„Wenn ich unseren Herrn Lauterbach schon wieder höre, dass die Gastronomie daran gewöhnt ist, zu kontrollieren", bedeutet das für Steinbrenner: "Wahnsinn – er baut schon auf den 1. Oktober vor".

Dabei hat das Paar Luz-Steinbrenner gerade für die Zukunft einiges vor. Nach dem Calwer Weihnachtsmarkt am 1. Dezember wird die Braubar DV wieder für das Publikum öffnen. Neben Bierbrauerei, Biershop und Biermuseum bietet die Bar in der Bahnhofstraße Platz für mehr als 50 Gäste. Im Gegenzug wird im Winter das Bistro am Marktplatz noch an Wochenenden geöffnet haben.

Dann wird auch wieder der berühmte Glühwein verkauft. Steinbrenner erinnert sich gerne an die kalten Markttage des letzten Lockdowns. Dort war das Getränk ein Renner, auch wenn es nur im "To-Go"-Verkauf gehandelt werden durfte. So reisen mittlerweile aufgrund dieses Erlebnisses zwei ältere Herrschaften aus Stuttgart immer wieder nach Calw. "Gibt’s schon Glühwein?", wird dann immer scherzhaft gefragt.