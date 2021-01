Calwer Innenstadt Maskenpflicht wird immer öfter ignoriert

Noch vor einigen Wochen schienen sich noch deutlich mehr Passanten an diese Regel zu halten. Diesen Eindruck bestätigt Irene Stamer, Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Calw. "Offensichtlich sind leider immer weniger Menschen bereit, diszipliniert die Maske in der Öffentlichkeit zu tragen", sagt sie. Der Gemeindevollzugsdienst sei aber in dieser Sache unterwegs und weise die Leute auf die Maskenpflicht und das richtige Tragen der Maske hin. Unter Umständen wird auch ein Bußgeld fällig: 70 Euro wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Verordnung.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog