Die neue Fußball-Saison ist mit einigen Turnieren und Vorbereitungsspielen schon wieder gestartet – für die Schiedsrichtergruppe Calw also ein fast nahtloser Übergang in die neue Runde. Dennoch nutzte Obmann Benjamin Haug und sein Ausschuss-Team die kurze Übergangszeit, um Bilanz zu ziehen und die vergangene Saison zu analysieren.

Steigerung um 17 Prozent

In den zwölf Monaten war die Schiedsrichtergruppe Calw mit seinen 123 eingesetzten Schiedsrichtern bei 3026 Spielen (Steigerung um 17 Prozent gegenüber der Saison 2021/22) im Einsatz. Gezählt wurden hierbei alle Meisterschafts-, Pokal-, Freundschaftsspiele und Turniere der Frauen, Männer und im Jugendbereich.

In fast 90 Prozent waren die Referees alleine im Einsatz, aber es gab auch etliche Spiele, bei denen Calwer Gespanne (ein Schiedsrichter mit zwei Assistenten) in höheren Ligen Spiele leiteten.

Neben den Einsätzen im eigenen Bezirk Böblingen/Calw war die Calwer Gruppe auch im Austausch in den Bezirken Alb, Enz/Murr, Neckar/Fils, Nördlicher Schwarzwald, Zollern, Schwarzwald, Rems/Murr und Stuttgart unterwegs. Zudem leiteten die Calwer Unparteiischen auch Spiele des Badischen Fußballverbands – in den Kreisen Pforzheim und Karlsruhe. Mit Vincent Schöller vom TSV Haiterbach war sogar ein Schiedsrichter in der 3. Liga im Einsatz.

Auch der Bereich der Fortbildung stand für die Schiedsrichtergruppe Calw wieder besonders im Fokus. Regelmäßige Schulungsabende an verschiedenen Orten im Kreis Calw konnten unter der fachlichen Anleitung von verschiedenen Lehrwarten anderer Bezirke durchgeführt werden. Zusatzausbildungen (zum Beispiel zum Schiedsrichter-Assistenten) und Teilnahme an überregionalen Lehrgängen komplettierten die Fortbildung.

Als Solidargemeinschaft

Besonderes Augenmerk in der abgelaufenen Saison lag auf der Durchführung von zwei Vereinsdialogen in der Winterpause, bei denen es um den Schiedsrichter-Mangel ging. „Nur als Solidargemeinschaft konnten wir hier Lösungen finden und so waren diese Dialoge für unser Gebiet ein voller Erfolg“, resümiert Haug. Immerhin 17 Neulinge konnten in diesem Frühjahr dann den Schiedsrichterkurs erfolgreich beenden. Daneben gab es laut Haug erkennbare Verbesserungen im Umgang mit den Unparteiischen, nachdem im Zuge der Vereinsdialogen neue Leitlinien beschlossen wurden.

Trotzdem gab es auch wieder Schattenseiten bei den Einsätzen der Calwer Unparteiischen. „Es bleibt für mich unbegreiflich, warum ein Schiedsrichter nach dem Abpfiff körperlich angegangen wird und es so zu einem Polizeieinsatz kommen musste“, so Haug. Sein besonderes Augenmerk liege auf der Sicherheit und die Fürsorge gegenüber seinen Referees.

Auch im Jugendbereich gab es traurige Vorfälle, bei denen unter anderem eine Mutter einen jungen Schiedsrichter verbal aggressiv bis in die Kabine verfolgte. Haug bleibe hier ganz konsequent bei seiner Linie: „Bei jeglicher Gewalt oder deren Androhung werden wir keine Referees zu den Spielen dieser Vereine schicken. Ich werde meine Leute in aller Konsequenz schützen. Sie leiten Spiele mit großem Engagement und mit viel Leidenschaft. Das gilt es zu bewahren.“

Neulingskurs beginnt

Weiterhin sucht die Schiedsrichtergruppe Calw Nachwuchs – besonders bei den Schiedsrichterinnen – und hat schon den nächsten Kurs mit den Gruppen Böblingen und Nördlicher Schwarzwald fest im Programm. Er beginnt am Montag, 11. September. Weitere Informationen gibt es online unter www.srgcalw.de. Dort erfolgt auch die Anmeldung.