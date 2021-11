1 Die Teststelle des Deutschen Roten Kreuzes fällt zukünftig in die Hände der "Hausärzte an der Waldach". Quelle: Unbekannt

Kreis Calw - Seit Anfang März betrieb der DRK-Kreisverband Calw zunächst in Kooperation mit dem Landratsamt Calw, Schnellteststellen im Landkreis Calw. Die Abnahme der Bürgertests wurde zu einem erheblichen Teil in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Ein enormer Kraftakt, der mit stetigen Änderungen aufgrund neuer Corona-Verordnungen verbunden war. Dieses Kapitel geht für den Kreisverband nun allerdings zu Ende.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", betont DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Seeger. "Die letzten Wochen haben jedoch gezeigt, dass die Nachfrage nach Schnelltests rückgängig ist und aufgrund des Wechsels von der Basis- zur Warn- und schlussendlich sogar zur Alarmstufe in der Summe mehr PCR-Tests notwendig sind." Da für die Auswertung dieser Tests Labore notwendig sind, stoße der Kreisverband nun an seine Grenzen.

"Für die Bürger wollen wir jedoch sicherstellen, vor allem vor dem Hintergrund der steigenden Inzidenzen, dass ein vereinfachter Zugang zu allen notwendigen Testangeboten besteht. Deswegen sind wir froh darüber, mit den ›Hausärzten an der Waldach" in Nagold ein kompetentes Team gefunden zu haben, welches die DRK-Schnellteststationen in Altensteig, Calw-Stammheim, Nagold und Schömberg übernimmt", informiert der DRK-Kreisgeschäftsführer. Die geschulten Schnelltester des DRK sollen weiterhin bei den Abstrichen unterstützen können. "Mit dem Wechsel kann den Bürgern nun das notwendige Spektrum an den vertrauten Teststellen geboten werden. Denn neben den Schnelltests können hier künftig auch PCR-Tests durchgeführt werden", so Seeger.

Ungeachtet davon hält der Kreisverband sein Schulungsangebot zur Abnahme von Corona-Schnelltests aufrecht, das zwischenzeitlich über 700 Teilnehmer im Kreis Calw besucht haben.

Seit Beginn der Coronapandemie leisten die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte des DRK intensive Arbeit im Kampf gegen das Virus. Bereits die erste PCR-Teststelle im Landkreis Calw wurde in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und dem Klinikverbund Südwest auch von DRK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in kürzester Zeit mitorganisiert und betrieben. Kurz darauf folgten die Drive-in-Teststellen in Nagold und Calw-Wimberg. Mit der flächendeckenden Einführung der Antigen-Schnelltests im Frühjahr dieses Jahres war es dem DRK-Kreisverband Calw eine Selbstverständlichkeit, dass auch hier der Bürger nach allen Möglichkeiten Unterstützung erfährt.

"Unser außerordentlicher Dank gilt allen Partnern, welche uns in der Umsetzung der Schnelltestaktivitäten in den letzten Monaten unterstützt und begleitet haben", erklärt Seeger nachdrücklich. Dazu zählt zum einen das Landratsamt Calw, als auch die Städte und Gemeinden, welche dem Kreisverband in Altensteig, Calw, Nagold und Schömberg und den Ortsvereinen in Bad Herrenalb, Bad Liebenzell und Neubulach ohne zu zögern die Räumlichkeiten für die Teststellen zur Verfügung gestellt haben. In besonderer Weise sei jedoch den zahlreichen Helferinnen und Helfern zu danken, "welche es sich zum Ziel gemacht haben, alles Erdenkliche zu leisten, um den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Calw während dieser Krise ein gewisses Maß an Sicherheit zu bieten".