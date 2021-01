Calwer Citymanager hat gekündigt Hinter den Kulissen scheint es zu brodeln

Nicht ideal

Für Neumann habe sich der Wechsel schon länger abgezeichnet, räumt er auf Anfrage unserer Zeitung ein. Die Arbeit in Calw habe ihm zwar inhaltlich durchaus Spaß gemacht. Doch die Rahmenbedingungen seien nicht ideal gewesen. Insbesondere die Konstellation, dass Stadt und Gewerbeverein zu je 50 Prozent an der damals neu gegründeten Stadtmarketing GmbH beteiligt sind, hält der Citymanager für ungünstig. "Die Zusammenarbeit hängt davon ab, ob man in dieselbe Richtung zieht", meint er. Und das sei im vergangenen Jahr nicht immer der Fall gewesen.

Weiteres Manko aus der Sicht des scheidenden Citymanagers: Der Abstimmungsaufwand innerhalb dieser Strukturen sei enorm und nicht immer gewinnbringend. Auf Dauer führe das zu einer gewissen Müdigkeit, neue Ideen zu kreieren, gibt Neumann zu. So habe es zum Beispiel im Vorfeld der "FachWerkWeihnacht" sowie der Serie "Typisch Calw" "kräftig gerappelt", weil nicht alles bis ins letzte Detail miteinander abgestimmt wurde, erzählt er. Doch hätte er das getan, wäre vieles nicht möglich gewesen, ist sich der 36-Jährige sicher.

Neumanns Tipp für die Zukunft: der Stadt die Mehrheit der Anteile zu geben. "Sonst ist man Diener zweier Herren", mahnt er.

In wenigen Tagen tritt Neumann bereits seine neue Stelle an. Als Hauptamtsleiter in der Gemeinde Oberstenfeld (Landkreis Ludwigsburg). Neumann freut sich auf die neue Herausforderung, hat er dort doch Personalverantwortung über rund 100 Mitarbeiter. Es ist eine kleine Gemeinde, meint Neumann. Umso näher sei man an den Menschen dran. Als Hauptamtsleiter wird er die rechte Hand des Bürgermeisters sein. Dabei gelte es, zunächst die Krise zu meistern und Themen wie Digitalisierung und Kinderbetreuung anzugehen.

Neumann geht damit zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. Eigentlich hatte er auch in Calw ein Auge auf eine Stelle in der Verwaltung geworfen – als Kulturamtsleiter. Nachdem das nicht geklappt hatte, wurde ihm die Stelle als Citymanager angeboten.

Was er in Calw vermissen wird? Die Freunde, die der 36-Jährige gewonnen hat. Auch die Gespräche mit den Gewerbetreibenden vor Ort haben Neumann viel Freude bereitet, sagt er. Und diese seien nötig, gerade in der aktuellen Krise. Dafür habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. Den Schlüssel zum Büro am Sparkassenplatz hat Neumann noch vor dem Wochenende abgegeben. Die Verabschiedung – der Situation geschuldet – blieb recht unpersönlich.

Die Stelle des Citymanagers soll alsbald wieder ausgeschrieben werden.

Kommentar: Bruchlandung

Von Bianca Rousek

Das ging schnell. Nur rund ein Jahr, nachdem mit Hansjörg Neumann der erste Citymanager in Calw seinen Posten bezogen hat, verlässt er ihn auch schon wieder. Eine wirkliche Überraschung war das nicht für jene, die mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gehen. Abstimmungsschwierigkeiten und mutmaßlich auch persönliche Animositäten scheinen die Zusammenarbeit beeinträchtigt zu haben. Jetzt kommt die Quittung. Das wirft kein gutes Licht auf die Beteiligten – weder auf Neumann selbst, noch auf die Stadtspitze, den Gewerbeverein oder den Gemeinderat, der im Falle von Konflikten früher hätte aufmerksam werden müssen. Lange hatte man in Calw dafür gekämpft, einen Citymanager zu bekommen. Jetzt ist schon der erste verschlissen. Für die Schuldfrage ist es zu spät. Doch die Strukturen müssen hinterfragt werden, um die nächste Bruchlandung zu verhindern.