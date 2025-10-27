Calwer Bürgermedaille: „Martina Bühler – ein Synonym für gelebte Verantwortung“

Die Stadt Calw zeichnet Martina Bühler wegen ihres sozialen Engagements für Kinder, Familien und die Demokratie aus.
„Martina Bühler hat sich in ganz besonderem Maß um ihre Mitmenschen verdient gemacht“, sagte Oberbürgermeister Florian Kling im Foyer des Rathauses. Dorthin waren rund 60 Gäste gekommen. Unter ihnen war auch Martina Bühler. Denn sie wurde von der Stadt mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Insbesondere für Kinder, Jugendliche, Familien, Frauen, Demokratie und Toleranz habe sich Bühler über die Jahre eingesetzt, so Kling.