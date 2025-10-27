Calwer Bürgermedaille: „Martina Bühler – ein Synonym für gelebte Verantwortung“

„Martina Bühler hat sich in ganz besonderem Maß um ihre Mitmenschen verdient gemacht“, sagte Oberbürgermeister Florian Kling im Foyer des Rathauses. Dorthin waren rund 60 Gäste gekommen. Unter ihnen war auch Martina Bühler. Denn sie wurde von der Stadt mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Insbesondere für Kinder, Jugendliche, Familien, Frauen, Demokratie und Toleranz habe sich Bühler über die Jahre eingesetzt, so Kling.

Bühler kommt eigentlich aus Stammheim, wohnt mittlerweile aber in Calw. Sie ist die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Calw. Auch sonst ist sie gesellschaftlich engagiert. Stadtrat Ralf Recklies (SPD/Grüne) blickte in seiner Laudatio auf dieses Engagement zurück. Bühler habe sich seit ihrer Jugend kirchlich, sozial und kommunalpolitisch eingebracht. „Ganz unabhängig von deiner persönlichen politischen Orientierung, hast du dich stets vor allem für eine Stärkung der Demokratie eingesetzt“, sagte Recklies.

„Vehementer Einsatz“

Kirchliche Jugendarbeit, Organisation der Kindergipfel, Einsatz gegen sexuelle Gewalt oder das Kinderfest zum Weltkindertag – überall habe Bühler mitgeholfen und initiiert, so Recklies. Sie habe sich zudem mit einer Bürgergenossenschaft für den Erhalt der Villa Wagner eingesetzt und den Widerstand gegen die Ansiedlung der NPD im alten Bahnhof organisiert. Bühler sei auch die Initiatorin hinter dem Bündnis „Calw bleibt bunt“. Und sie sei im Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Calw engagiert. „Es ging und geht dir immer um die Sache“, so Recklies.

Katrin Schwahn vom Paritätischen Wohlfahrtsverband erinnerte daran, dass es Bühlers „vehementem Einsatz“ zu verdanken sei, dass es in Calw überhaupt eine Beratungsstelle für von sexueller Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche gibt. Zudem sei Bühler Verfahrensbeiständin am Gericht. Eine Richterin habe über Bühler einmal gesagt, dass sie nie das Wohl der Kinder aus den Augen verliere, wenn diese im Streit zwischen Eltern zerrieben würden. Bühler helfe auch als Fachkraft beim begleiteten Umgang. Bühlers Töchter, so Schwahn, würden ihre Mutter als „Macherin“ bezeichnen, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetze.

„Martina Bühler – ein Synonym für gelebte Verantwortung“, sagte Schwan. Und Recklies meinte, es beschreibe Bühler perfekt, dass sie die Bürgermedaille erst nicht annehmen wollte, weil sie das Erreichte als Ergebnis von Teamwork sehe. Er sei froh, dass sie die Auszeichnung jetzt doch annehme, so Recklies. Der Gemeinderat habe sich einstimmig für die Verleihung der Bürgermedaille an Bühler ausgesprochen.

„Es geht nur gemeinsam“

Martina Bühler bedankte sich für die Auszeichnung – und rang zeitweise mit den Worten. Sie nehme die Bürgermedaille stellvertretend für die Menschen an, die sich mit ihr gemeinsam engagierten. „Wir hatten viel Spaß zusammen“, sagte sie. Menschen seien unterschiedlich. Und das sei auch gut so. „Ihr alle habt die Medaille verdient“, so Bühler.

Die Geehrte erzählte, dass sie ihre Kindheit in Stammheim und in der methodistischen Kirche geprägt habe. „Meine Mutter hat mir den freien Geist mitgegeben“, sagte sie. Und Bühler bedankte sich bei ihrer Schwester. Diese habe großen Einfluss auf sie gehabt. „Man kann sich aneinander reiben und trotzdem respektieren“, so Bühler. Auch bei ihren beiden Töchtern bedankte sie sich. Die seien das Beste, was ihr je passiert sei. Sie lerne bis heute von ihnen.

„Ich liebe diese kleine Stadt“

Vor fast 40 Jahren sei sie dann von Stammheim nach Calw gezogen. „Ich liebe diese kleine Stadt“, sagte Bühler – auch wenn Calw Ecken, Kanten, Schwierigkeiten und Probleme habe. Im Gemeinderat finde sie oft ein offenes Ohr, es gebe Orte der Begegnung wie die Kulturapotheke. „Ein Kino wäre schön“, sagte Bühler.

Sie erklärte auch, warum sie sich in Initiativen wie „Calw bleibt bunt“ engagiere: „Die parlamentarische Demokratie braucht die Rückendeckung aus der Bevölkerung“. Ein solches Engagement könne auch für einen selbst bereichernd sein. Und ohne dieses Engagement gebe es keine Bewegung. „Es geht nur gemeinsam“, sagte Bühler abschließend.