Calwer Box-Legende: Giovanni Del Regno schlägt mit 68 Jahren neue Richtung ein

Boxen – das ist im Kreis Calw unweigerlich mit dem Namen Giovanni Del Regno verbunden. Jahrzehntelang trainierte er Talente beim TSV Calw, machte ihn zu einer Box-Hochburg im Nordschwarzwald und stand einst selbst kurz vor einer Profikarriere. Doch an einen Ruhestand denkt der nun 68-Jährige gewiss nicht. Im Gegenteil: Vergangenes Jahr wechselte er als Trainer zum SC Pforzheim und wird nun auch noch Punktrichter. „Ich hatte bei der Prüfung 86 von 100 möglichen Punkten. Da war ich selbst überrascht. Aber das ist wohl die Erfahrung“, lacht der lebensfrohe Calwer.

Boxen lange in weiter Ferne Als Giovanni Del Regno als Jugendlicher von Italien nach Calw kam, eröffnete sich für ihn eine neue Welt – auch sportlich. „Boxen war schon immer meine Leidenschaft, schon in Italien. Ich komme dort aus einem kleinen Dorf, in dem damals nicht viel los war“, erinnert sich der heute 68-Jährige. Ins 74 Kilometer entfernte Salerno fuhr nur einmal am Tag ein Bus. Unmöglich, dort Boxwettkämpfe zu besuchen, zumal Giovanni Del Regno alleine mit seiner Mutter in Italien lebte. Sein Vater war bereits in Calw. Als der die Familie nachholte, rückte auch das Boxen in greifbare Nähe, denn Calw war bereits seit den 60er-Jahren eine Hochburg. Trainer Anton Huber nahm den jungen Italiener unter seine Fittiche.

Großer Schicksalsschlag

Und der machte sich rasch einen Namen. 1978 wurde Giovanni Del Regno in Villingen-Schwenningen zum besten Boxer Baden-Württembergs gekürt und stand zudem im Finale der Landesmeisterschaften. Doch dann ein Schicksalsschlag: Seine jüngere Schwester starb an einer Kopfverletzung. Die Beerdigung in Italien fand zeitgleich mit dem Landesfinale statt – und natürlich fuhr Giovanni Del Regno mit seiner Familie nach Italien. Und auch ein Profi-Angebot aus seinem Heimatland, das kurz darauf eintrudelte, musste er ausschlagen. „Damals wurde man erst mit 21 Jahren volljährig und meine Eltern hätten für mich unterschreiben müssen. Nachdem meine Schwester an einer Kopfverletzung gestorben war, wollte meine Mutter nicht, dass ich Boxer werde. Und das verstehe ich sie“, gesteht Giovanni Del Regno. Heute kann er schmunzeln, wenn er sagt: „Wenn ich mal nach einem Kampf schlecht aussah, hat meine Mutter immer geschimpft. Ich habe manchmal auch nur einmal in der Woche gegessen. Ich musste ja mein Gewicht halten. Das hatte ihr gar nicht gefallen.“

Am Ende hörte Giovanni Del Regno seiner Frau zuliebe als aktiver Boxer auf – obwohl just in dem Moment ein Regionalliga-Angebot aus Esslingen kam. „Aber ich hatte es meiner Frau versprochen. Und ich bin jemand, der sein Wort hält“, betont er. 48 Kämpfe hatte er in seiner Karriere bestritten. Die Bilanz ist nirgendwo dokumentiert. „Aber es waren mehr Siege als Niederlagen“, lacht Giovanni Del Regno, der schließlich vom Boxen zum Judo wechselte. 1996 machte er den Schwarzen Gürtel – und übt den Sport nach wie vor aus.

Doch das Boxen ließ ihn nie los und so machte er 1991 seine Übungsleiterlizenz, um Trainer zu werden. „Ich habe damals gesagt, dass ich das erst einmal nur sechs Wochen lang mache und nur weitermache, wenn es mir gefällt. Ich mache es heute noch“, grinst der 68-Jährige. Wichtig ist ihm dabei, Ängste abzubauen – auch im Umfeld seiner Schützlinge. „Ich will nicht die gleichen Fehler machen wie bei mir damals. Aber das ist kein Vorwurf. In Calw waren wir zwölf Boxer, einer besser als der andere. Da konnte man nicht intensiv auf jeden eingehen. Es waren auch andere Zeiten“, verdeutlicht Giovanni Del Regno und unterstreicht: „Wenn heute Eltern Angst haben, dann rede ich mit ihnen. Es heißt immer, dass Boxen ein gefährlicher Sport sei. Aber es ist nicht so gefährlich, wie es aussieht. Boxen ist eine Kunst.“

Trainer von fast 50 Boxern

Sein Engagement hat Giovanni Del Regno nun nach Pforzheim verlagert, das einst so sehr von Rene Weller geprägt wurde. Der Calwer folgte dabei seinem Schützling Marcel Musikant, der vergangenes Jahr im Finale der baden-württembergischen Meisterschaft stand. Während Giovanni Del Regno beim TSV Calw rund 25 Leute trainierte, sind es nun beim SC Pforzheim fast doppelt so viele. Und trotzdem drückt der 68-Jährige weiter aufs Gaspedal und wird nun auch Punktrichter. Eine Hürde gibt es allerdings noch: die praktische Prüfung. Für die kann er sich erst anmelden, wenn er 50-mal als solcher eingesetzt wurde. Für den sportlichen Italiener ist das aber reine Formsache: „Ich werde Mitte März erstmals als Punktrichter bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der Karlsruher Europahalle eingesetzt. Da finden 100 Kämpfte am Tag statt. Das geht ruckzuck.“