Calwer Box-Legende: Giovanni Del Regno schlägt mit 68 Jahren neue Richtung ein

Wie kein anderer steht Giovanni Del Regno für den Boxsport im Kreis Calw. Nun hat der 68-Jährige ein neues Betätigungsfeld am Boxring.
Boxen – das ist im Kreis Calw unweigerlich mit dem Namen Giovanni Del Regno verbunden. Jahrzehntelang trainierte er Talente beim TSV Calw, machte ihn zu einer Box-Hochburg im Nordschwarzwald und stand einst selbst kurz vor einer Profikarriere. Doch an einen Ruhestand denkt der nun 68-Jährige gewiss nicht. Im Gegenteil: Vergangenes Jahr wechselte er als Trainer zum SC Pforzheim und wird nun auch noch Punktrichter. „Ich hatte bei der Prüfung 86 von 100 möglichen Punkten. Da war ich selbst überrascht. Aber das ist wohl die Erfahrung“, lacht der lebensfrohe Calwer.