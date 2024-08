Calwer AfD-Abgeordneter: Kommentar zu Malaika Mihambo: Einfach wieder provozieren?

1 Malaika Mihambo holte im Weitsprung bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille für die deutsche Mannschaft. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Anstatt des unsinnigen Kommentars über Malaika Mihambo sollte der Landtagsabgeordneten der AfD, Miguel Klauß, echte Lösungsvorschläge für die Probleme unseres Landes zu liefern, findet unser Leser Thomas Schreckenberger.









Soso, Herr Klauß kannte Frau Mihambo gar nicht, als er seinen Kommentar verfasste. Dann ist Herr Klauß entweder sehr verantwortungslos, wenn er Beiträge kommentiert, die er gar nicht (richtig) gelesen hat. Oder er ist sehr dumm, weil er nicht in der Lage ist, Beiträge korrekt zu lesen, bevor er sie kommentiert. Natürlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Er hat den Beitrag absichtlich und in vollem Wissen um Frau Mihambos Herkunft verfasst, um einfach einmal wieder zu provozieren. Aber so ein Verhalten möchte man Herrn Klauß natürlich auf keinen Fall unterstellen. Egal, welche von den oberen Vermutungen zutrifft – vielleicht sollte Herr Klauß seine Zeit sinnvoller nutzen, um zum Beispiel echte Lösungsvorschläge für die Probleme unsere Landes zu liefern.