Calw Zwei Tage Architektur satt

Erste Station der zweitägigen Exkursion stellte das Musikhaus Session in Walldorf von Jöllenbeck & Wolf Architekten dar. Der Neubau des 2017 mit dem Hugo-Häring-Preis Mannheim ausgezeichneten Musikhauses steht im Umfeld eines heute üblichen ambitionslosen Gewerbegebietes und stellt einen wohltuenden Kontrapunkt dar.

Durch den nächsten Programmpunkt führte BDB-Vizepräsident und stellvertretender Vorsitzender des BDB-Bildungswerkes Wolfgang Naumer. Die Multihalle in Mannheim, 1978 mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet und von Frei Otto und Carlfried Mutschler entworfen, liegt ihm besonders am Herzen, weshalb er sich in den vergangenen Jahren für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit stark gemacht hat.

Die Multihalle beeindruckte die Teilnehmer in besonderem Maße, ist sie doch bis heute die größte freitragende Holzgitterschalen-Konstruktion der Welt und wurde wegen ihrer architektonischen Einmaligkeit und filigranen materialminimierten Konstruktion 1998 als Kulturdenkmal erfasst.