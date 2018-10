Calw Zusammenarbeit soll intensiviert werden

Es ist schon eine lieb gewonnene Tradition, dass zum Madonnenfest Vertreter aus der Heimatgemeinde der italienischen katholischen Kirchengemeinde Calw aus Mirabella Imbaccari nach Calw reisen.

In diesem Jahr nahm Monsignore Calogero Peri, Bischof von Caltagirone, mit zwei Priestern seiner Diözese an den Feierlichkeiten teil. Begleitet wurden sie vom neu gewählten Bürgermeister von Mirabella Imbacarris, Giovanni Ferro, und Mitgliedern seines Gemeinderats. Ihren Aufenthalt in Calw nutzten sie auch für einen Besuch im Landratsamt, um mit Landrat Riegger und Sozialdezernent Weiser ins Gespräch zu kommen. Die Gesprächspartner tauschten sich über die aktuellen Vorhaben und Herausforderungen ihrer Regionen aus. So ging Riegger unter anderem auf die Umsetzung des Medizinkonzepts für den Kreis Calw und des Schieneninfrastrukturprojekts Hermann-Hesse-Bahn ein.