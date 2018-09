Calw Zukunft des Vereins sichern

Calw-Altburg (amk). "Mit freundlicher Unterstützung der Annemarie Börlind GmbH ist es gelungen, diese vereinsinterne Fußball-Schule zu gründen, bei der über den normalen Spielbetrieb hinaus die Kids in Kleintrainingsgruppen gefördert werden sollen", erklärte Bernd Gengenbach. "Wir wollen damit die Zukunft unseres Spielbetriebs, sowie des Vereins in sportlicher und gesellschaftlicher Form sichern", so der Jugendleiter über die Ziele.

Damit möchte der FCA versuchen, insbesondere talentierte Nachwuchskicker im Alter von sieben bis 13 Jahren über diese Schiene an sich zu binden und für höherklassige Ziele auszubilden.

Spielleiter Willi Schwab, der zusammen mit den aktiven Spielern Justin Schmidtke und Timo Burkhardt in das Projekt involviert ist, möchte den FC Altburg in naher Zukunft in der Spitzengruppe der Fußball Bezirksliga Böblingen/Calw etablieren, und kann sich mit Blick auf den 100. Geburtstag des Vereins im Jahr 2020 durchaus auch höhere Ziele vorstellen. "Wir müssen eine Vision entwickeln, mit der wir die Talente aus der Umgebungen begeistern und mitnehmen können", so der gebürtige Hesse.