Calw Zu viel Plakate: Wirbel beim OB-Wahlkampf

Calw - Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters in Calw geht in die Endphase: Am Sonntag wird die Entscheidung in der zweiten Runde fallen. Bei der ersten Wahl am 29. September hatte keiner der vier Bewerber – Samuel Speitelsbach (0,6 Prozent), Anabel Hirsch (22,7 Prozent), Gerd Kunzmann (32,2 Prozent) und Florian Kling (44,4 Prozent) – mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Das war die Voraussetzung, um auf Anhieb zu gewinnen. Nun genügt eine einfache Mehrheit.