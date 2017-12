Calw ZOB: Ausschuss empfiehlt Umgestaltung

Die vorgeschlagene Gestaltung, die das Gesamtbild des Gebäudes ruhig und entspannt erscheinen lassen soll – nicht zuletzt durch eine zurückhaltende Farbgebung in zwei Beigetönen – stieß im Bau- und Umweltausschuss dann auch auf Zustimmung. Nicht zuletzt "ausgehend vom Julian-Vorschlag, der ja sehr Wellen geschlagen hat in der Stadt", meinte beispielsweise Rat Hans Necker (NLC), sei ein guter Entwurf gefunden worden, der in die Stadt passe. Und nicht nur Necker konnte es nicht lassen, nochmals Eggerts Bauklötzchen-Vorschlag ins Spiel zu bringen. Auch Irmhild Mannsfeld (NLC) frotzelte in Richtung OB, als es um die Frage ging, ob das Gelände mit Kunstwerken aufgehübscht werden solle, man könne doch "riesige bunte Legosteine" aufstellen. Eggert nahm’s gelassen und erwiderte schelmisch: "Ihr habt alle keinen Geschmack."

Am Ende beschloss der Ausschuss einstimmig, dem Aufsichtsrat der Stadtwerke (der letztlich über die Gestaltung entscheiden wird) zu empfehlen, das ausgewählte Konzept weiterzuverfolgen – ergänzt um den Hinweis, dass der Arbeitskreis sich nochmals mit den Thema Beleuchtung befassen solle.