Calw Ziel: Verlässliche Basisversorgung

Kreis Calw. Die Linienbusse im Landkreis Calw fahren bis zum Beginn der Faschingsferien, das heißt bis zum 12. Februar, weiterhin wie an Schultagen. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) mit. Auch die kreisgrenzüberschreitenden Linien, die vom VVS kommen, werden ab Montag, 1. Februar, wieder wie an Schultagen verkehren. Oberstes Ziel aller Beteiligten im Landkreis Calw sei eine verlässliche Basisversorgung im ÖPNV sicherzustellen. Mit dem Fahrplan wie an Schultagen stünden für die Schüler mit Präsenzunterricht alle gewohnten Verbindungen zur Verfügung, ebenso für alle Kinder, die zur Notbetreuung gehen.