Calw Zeno Danner will Landrat werden

Von Calw über Freiberg nach Konstanz

Als Spec 2003 zum Stadtoberhaupt in Ludwigsburg gewählt wurde, folgte ihm Schaible als Leiter des OB-Büros und Pressesprecher. Dann, 2008, griff der Vater von vier Kindern selbst nach dem Chefsessel – in Freiberg am Neckar, einer Stadt mit 15 000 Einwohnern im Kreis Ludwigsburg. Vor zwei Jahren wurde der damals 46-jährige Bürgermeister mit 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Bei seiner Kandidatur in Konstanz kann Schaible auf die Unterstützung der Freien Wähler zählen. Er sitzt selbst für die "Freien" im Ludwigsburger Kreistag. Zeno Danner hat, bevor er drei Tage vor Ende der Bewerbungsfrist seinen Hut in den Ring warf, zwar mit allen Kreistagsfraktionen – auch den Freien Wählern – Gespräche geführt, die aus seiner Sicht auch "ganz positiv" verlaufen seien, betont aber seine parteiunabhängige Haltung. Entscheidend sei auf Kreisebene nicht, welches Parteibuch man habe, sondern dass man "am Ende gemeinsam die richtigen Entscheidungen trifft", sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die noch verbliebenen Kandidaturen von Danner und Schaible werden noch ein letztes Mal in Abstimmung mit dem baden-württembergischen Innenministerium auf ihre Eignung für den Landratsposten hin geprüft und am 14. Januar dem "Besonderen Beschließenden Ausschuss" vorgelegt. Die Entscheidung fällt dann am 25. März im Konstanzer Kreistag. Wie auch immer sie ausgeht – irgendwo in Calw werden die Sektkorken knallen.