Calw Zeitlicher Bogen weit gespannt

Calw. Die Sänger der Calwer Choristen waren auch im 22. Jahr ihres Bestehens nicht untätig. In einer Freizeit in Rudolstadt (Thüringen) mit intensiver Probenarbeit haben die Musiker in nur fünf Tagen ihr Konzertprogramm erarbeitet. Dieses wurde unter der Leitung von Hans-Jörg Kalmbach, Evelyn Kurzmann und Michaela Brandl in Weida, Erfurt und Dornheim aufgeführt. Nun, nach der Urlaubszeit, ist der Chor noch einmal zusammengekommen, um sein Können auch in der Heimat zu präsentieren.