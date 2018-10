Calw Württembergische Meisterschaft: Pilotprojekt geht weiter

Aber auch Poscharsky als Teilnehmer und insbesondere Bott, der einmal mehr Herr der Technik war, verfolgen die Entwicklung weiter gespannt. "Wir wissen selbst noch nicht, was am Ende des Pilotprojektes ist", gibt Knoll zu. Doch die eSport-Bewegung sei mittlerweile so groß, dass man die Augen nicht davor verschließen dürfe, so Knoll weiter.

Ähnlich sehen das auch dessen Kollegen aus anderen Breitensportvereinen. Als ergänzende Freizeitgestaltung bleibe das sicherlich ein Thema, ist aus anderen Vereinen zu hören. Ob eSport aber je Teil des organisierten Sports wird, "da sind noch viele offene Fragen zu klären und viele Sachverhalte zu diskutieren", ist sich Knoll sicher. Wie spannend und zukunftsfähig der virtuelle Sport ist, macht allerdings ein weiterer Fakt deutlich: Mit der Sparkasse Pforzheim Calw konnte der TSV Calw einen prominenten Partner finden, der das Pilot-Projekt unterstützt.

Wie eSport nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in der "realen" Welt funktioniert, demonstrierten die Calwer bei ihrem zweiten Turnier erneut: Denn neben dem klassischen "Zocken" stand auch ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Sporteinheit auf dem Programm. "Diese fand ich anstrengend aber sehr gut, da alle Muskeln beansprucht worden sind und Sport einfach dazu gehört", bestätigte Mirco Bianco. Tim Epple sah es ähnlich: "Die gemeinsame Sporteinheit, sowie das gemeinsame Mittagessen war meiner Meinung nach sinnvoll, da man die Möglichkeit bekam, die anderen Spieler besser kennenzulernen." Denn das wird auch in naher Zukunft wichtig sein, wenn sich die vier Teamkollegen auf den 10. November vorbereiten. Denn in Schmiden wird FIFA ’19 gespielt. Im Aufeinandertreffen mit den anderen Vereinen wird es nicht nur "1on1" – sondern auch "2on2"-Duelle geben – dabei ist echtes Teamwork gefragt.

Das Turnier in Schmiden am 10. November wird übrigens live im Internet übertragen, sodass den vier Jungs auch von Calw aus die Daumen gedrückt werden kann.