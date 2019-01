Calw Wolfgang Burkhardt bekommt Bundesnadel

Unermüdlicher und herausragender Einsatz

Nach einer Ansprache ließ der kommissarische Leiter der RK, Feldwebel der Reserve Joachim Kränzle, die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren: von Ausbildungsdiensten über Wettkämpfe und Vortragsveranstaltungen bis hin zur Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge.

Anschließend stand, zur Überraschung des ehemaligen Vorsitzenden Wolfgang Burkhardt, eine Ehrung durch den Landesvorsitzenden an: Burkhardt erhielt die Bundesnadel für besondere Verdienste um die Reservistenarbeit in Bronze. Auch seitens der RK Calw gab es ein Überraschungsgeschenk als Dankeschön für sein unermüdliches und herausragendes Engagement in den vergangenen Jahren.